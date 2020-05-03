Общество
Lenta.ruСудно для достройки «Северного потока-2» подошло к российским берегам
Трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», подошел к берегам России. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Myshiptracking и Vesselfinder. «Академик Черский» встал на якорь в порту Калининграда накануне вечером.
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Здоровье
США одобрили использование препарата от Эболы для лечения коронавируса
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США одобрило применение противовирусного препарата ремдесивир при лечении пациентов с коронавирусом.
Forbes вчера в 06:18
Здоровье
Медсестра калининградской больницы умерла от коронавируса
Российская газета 08:27
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК 01 мая в 11:40
Политика
Руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку — Медведчук
«За провокационное, искажающее правду о причинах одесской трагедии, разжигающее вражду и ненависть заявление руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку», — подчеркнул Медведчук.
REGNUM 06:52
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
Общество
Замглавы оперштаба Якутии удалила пост о трети заразившихся на Чаянде
Замглавы оперативного штаба Якутии по борьбе с распространением коронавируса Ольга Балабкина удалила из своего канала в Telegram пост о том, что COVID-19 обнаружили у трети работников Чаяндинского месторождения.
РБК вчера в 13:08
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Культура
Фанаты хотят увековечить память скончавшегося 73-летнего ветерана игры Dark Souls
Поклонники стримера и фанаты souls-like игр обратились к студии FromSoftware с просьбой увековечить память Николая в одной из следующих игр.
Чемпионат вчера в 19:09
Здоровье
В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Авто
Представлен Топ-10 лучших авто с подруливающей задней осью
При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe 01 мая в 13:48
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Футбол
УЕФА рекомендует российскому футболу вернуться к схеме «весна - осень»
В связи с пандемией коронавируса УЕФА рекомендует временно проводить футбольные чемпионаты по схеме "весна — осень".
Вести.Ru 11:03
Общество
Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы
Ранее Брико заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России в последнее время замедлилось, и, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии.
Lenta.ru 10:11
Религия
Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную и Светлую седмицу.
РИА Новости 10:59
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
RT на русском 06:18
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,0 случилось у берегов Японии
К западу от японского острова Кюсю было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, передает РИА "Новости" со ссылкой на Главное метеорологическое агентство Японии.
Газета.Ru 09:17
Общество
В Минздраве ответили на вопрос о второй волне эпидемии коронавируса
Искоренить коронавирус SARS-CoV-2 не удастся и человечество должно извлечь уроки из опыта противостояния эпидемии, уверен главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
РИА Новости 10:39
Шоу-бизнес
Жигунов грубо ответил на развод из-за любовницы, похожей на Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов агрессивно отреагировал на вопросы о своей новой возлюбленной и разделе имущества с женой.
Народные новости 06:38
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
Российская газета 06:39
Экономика
Власти Москвы предложили бизнесу 150 помещений для льготной аренды
Предприятия малого и среднего бизнеса смогут арендовать 150 помещений, которые Москва выставила на открытые аукционы, сообщается на сайте столичной мэрии.
РБК 10:19
Авто
Названы автобренды, которые отказались поднимать цены в России
Коронавирус и обесценивание рубля привели к росту цен на транспортные средства. Тем не менее несколько компаний отказались повышать ценники.
SpeedMe вчера в 13:41
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Футбол
Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории Лиги чемпионов
Говорит Москва 11:27
Авто
Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson
Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения удивит салоном.
Автоновости дня 05:07