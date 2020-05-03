Трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», подошел к берегам России. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Myshiptracking и Vesselfinder. «Академик Черский» встал на якорь в порту Калининграда накануне вечером.

Судно для достройки «Северного потока-2» подошло к российским берегам

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