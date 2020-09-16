Судно для достройки «Северного потока-2» пошло в Германию
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Судно снабжения "Иван Сидоренко" направилось в сторону Германии. Корабль является одним из участников достройки газопровода "Северный поток-2". В Мукране его ждут в четверг, 17 сентября.В источнике
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«Газпром» отправил судно снабжения к трубоукладчику «Северного потока — 2»
ИА Красная Веснавчера в 16:13
Судно снабжения «Газпрома» двинулось к трубоукладчику «Северного потока-2» в Германии
Коммерсантъвчера в 09:51