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Российская газета
Российская газета

Судно для достройки «Северного потока-2» пошло в Германию

Судно снабжения "Иван Сидоренко" направилось в сторону Германии. Корабль является одним из участников достройки газопровода "Северный поток-2". В Мукране его ждут в четверг, 17 сентября.В источнике
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Московский Комсомолец

Судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Московский Комсомолецвчера в 12:56
РБК

Судно снабжения направилось к месту постройки Nord Stream 2

РБКвчера в 15:16
ИА Красная Весна

«Газпром» отправил судно снабжения к трубоукладчику «Северного потока — 2»

ИА Красная Веснавчера в 16:13
Газета.Ru

К Германии направилось судно для достройки «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 16:51
РЕН ТВ

В Германию вышло судно для достройки «Северного потока - 2»

РЕН ТВвчера в 11:58
Lenta.ru

Судно для достройки «Северного потока-2» пошло в Германию

Lenta.ruвчера в 11:47
Коммерсантъ

Судно снабжения «Газпрома» двинулось к трубоукладчику «Северного потока-2» в Германии

Коммерсантъвчера в 09:51

Трамп заявил о намерении США принять меры против ВТО из-за Китая

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Соединённых Штатов принять меры в отношении Всемирной торговой организации (ВТО) из-за решения третейской группы ВТО, признавшей незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.
Трамп заявил о намерении США принять меры против ВТО из-за Китая
RT на русском21:45
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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Способность животных чувствовать магнитное поле связали с бактериями

Команда исследователей из Израиля и Великобритании во главе с Йони Вортманом (Yoni Vortman) вовсе связывает ее с симбиотическими бактериями, обитающими в теле животного и способными синтезировать магнитные частицы.
Naked Scienceвчера в 02:59

В Бурятии коронавирус пробил отметку в 6000 случаев

В Бурятии резкий всплеск больных – за сутки выявили столько заражённых, сколько не было уже давно По информации управления Роспотребнадзора, на утро 16 сентября в Бурятии побита отметка в 6000 случаев коронавируса.
Байкал-Daily21:01
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Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости17:27

В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт

В ближайшее время Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство России с предложением о предоставлении возможности тратить материнский капитал на ремонт квартиры.
RT на русском22:14
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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В Чувашии пересчитали прожиточный минимум пенсионера

Чебоксары, 15 сентября 2020, 11:23 — REGNUM В Чувашии величина прожиточного минимума пенсионера в очередной раз скорректирована в сторону увеличения: первоначально его планировалось увеличить на 71 рублей, затем она была пересмотрена и достигла 82 рублей.
REGNUMвчера в 04:23
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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Инаугурация губернатора Иркутской области пройдет 18 сентября

Инаугурация губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, избранного в единый день голосования, состоится 18 сентября 2020 года на заседании сессии Законодательного собрания.
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 03:21
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