Пресса Китая: Использование БПЛА «Охотник» полностью соответствует концепции войн будущего

В качестве точки отсчёта приводится «Скат» - 10-тонный беспилотный летательный аппарат с практическим потолком в 12 км. Отмечено, что разработка «Ската» сталкивалась с многочисленными трудностями, однако в итоге она позволила накопить важный опыт, реализовать технологические наработки, которые сегодня используются для реализации проекта БПЛА «Охотник».