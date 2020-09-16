Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

Судно для достройки «Северного потока-2» пошло в Германию

Судно снабжения "Иван Сидоренко" направилось в сторону Германии. Корабль является одним из участников достройки газопровода "Северный поток-2". В Мукране его ждут в четверг, 17 сентября.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Судно для достройки «Северного потока — 2» направилось в Германию

РИА Новости21:39
Коммерсантъ

Судно снабжения «Газпрома» двинулось к трубоукладчику «Северного потока-2» в Германии

Коммерсантъвчера в 09:51
РБК

Судно снабжения направилось к месту постройки Nord Stream 2

РБКвчера в 15:16
ИА Красная Весна

«Газпром» отправил судно снабжения к трубоукладчику «Северного потока — 2»

ИА Красная Веснавчера в 16:13
Московский Комсомолец

Судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Московский Комсомолецвчера в 12:56
Lenta.ru

Судно для достройки «Северного потока-2» пошло в Германию

Lenta.ruвчера в 11:47
РЕН ТВ

Судно для достройки «Северного потока-2» направилось в Германию

РЕН ТВ22:26

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
829

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
314

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
470

Материнский капитал в России в 2021 году проиндексируют на 3, 7%

В Министерстве труда сообщили, что всего на материнский капитал в будущем году запланировано выделить 443, 3 млрд руб. Ранее "Городской ревизор" писал о российской чиновнице, уволенной после оскорбительных комментариев в адрес матерей.
Городской ревизорвчера в 06:00
712

В Чувашии пересчитали прожиточный минимум пенсионера

Чебоксары, 15 сентября 2020, 11:23 — REGNUM В Чувашии величина прожиточного минимума пенсионера в очередной раз скорректирована в сторону увеличения: первоначально его планировалось увеличить на 71 рублей, затем она была пересмотрена и достигла 82 рублей.
REGNUMвчера в 04:23
26

Гурьянов голом в овертайме вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли

Счет в серии: 1-4 В финале Кубка Стэнли "Даллас" сыграет с победителем серии "Тампа" — "Айлендерс", которая также может завершиться в пяти матчах, поскольку "Лайтнинг" перед пятой встречей ведут 3:1.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 00:13

Пресса Китая: Использование БПЛА «Охотник» полностью соответствует концепции войн будущего

В качестве точки отсчёта приводится «Скат» - 10-тонный беспилотный летательный аппарат с практическим потолком в 12 км. Отмечено, что разработка «Ската» сталкивалась с многочисленными трудностями, однако в итоге она позволила накопить важный опыт, реализовать технологические наработки, которые сегодня используются для реализации проекта БПЛА «Охотник».
Военное обозрение23:14

Новосибирцам помогут уточнить причины стресса и хронической усталости

Поводами проверить «щитовидку» могут служить неожиданный скачок веса, хроническая усталость, подавленное настроение, более сильное, чем обычно, выпадение волос, ухудшение состояния кожи.
Московский Комсомолец Новосибирсквчера в 23:35