Судно для достройки «Северного потока-2» пошло в Германию
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Судно снабжения "Иван Сидоренко" направилось в сторону Германии. Корабль является одним из участников достройки газопровода "Северный поток-2". В Мукране его ждут в четверг, 17 сентября.В источнике
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Судно снабжения «Газпрома» двинулось к трубоукладчику «Северного потока-2» в Германии
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