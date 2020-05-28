Общество

Lenta.ruLenta.ruСудно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы

Российское судно «Академик Черский», способное достроить газопровод Северный поток-2, вышло из немецкого порта Мукран и встало на якорь в пяти километрах от него, свидетельствуют данные порталов за слежением морского трафика Vesselfinder и Marine Traffic. Мукран является базой для работ по проекту.
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с чего всё началось

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из порта Мукран

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости02:52

Подробнее о событии

С трубой наперевес. Как «Черский» готовится достраивать «Северный поток–2»

BaltNews.lt09:10

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс02:57

Возможный достройщик «Северного потока - 2» вышел из порта Мукран в Германии

ТАСС06:58

Способное достроить «Северный поток-2» судно вышло из порта в Германии

РБК06:49

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

RT на русском05:41

«Академика Черского» ставят под загрузку на базе «Северного потока — 2»

Евразия Daily04:10

Судно для достройки «Северного потока - 2» вышло из порта Германии

Газета.Ru08:35
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Происшествия

SSJ-100 без пассажиров сел в «Шереметьево» с отказавшим двигателем

Интерфакс 06:50
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
Российская газета 08:32
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
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Авто

Nissan объявил об уходе Datsun с российского авторынка

BFM.ru 07:53
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Происшествия

Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве

Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Интерфакс 06:06
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
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Политика

Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
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Общество

В Москве разрешили прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
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Политика

Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
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Энергетика

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
Интерфакс 01:45
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Экономика

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
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Армия и оружие

Штурмовики ЮВО готовятся к параду Победы

Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:24
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Хоккей

Плотников перешёл в «Металлург», Карпов и Каблуков в «Амур»

ГЛАС.RU 04:35
Экономика

Аксаков опроверг возможный запрет криптовалюты в России. Есть одно но

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, опроверг информацию о том, что в Государственной Думе предложили запретить криптовалюту в России.
РБК 07:57
Армия и оружие

В США изобрели новый способ применения бомб

В США изобрели новый способ применения бомб. Пентагон уже испытал специальную сбрасываемую платформу для военно-транспортных самолётов.
Ferra 08:29
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Политика

Экс-канцлер Германии Шредер назвал украинского посла «карликом»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер раскритиковал посла Украины в Берлине Андрея Мельника в первом выпуске своего аудиоподкаста «Agenda» и назвал его «карликом», сообщает издание «Deutsche Welle».
ИА Новороссия вчера в 06:52
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Общество

Москвичам рассказали о необходимых для поездки в магазин пропусках

Москвичам для поездки в непродовольственные магазины с 1 июня необходимо получить пропуск «для иных целей», который выдается на один день два раза в неделю.
Lenta.ru 07:38
848
Политика

Премьер Госсовета КНР заявил о новых вызовах в отношениях с США

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что отношения Китая и США в последнее время сталкиваются с новыми проблемами и вызовами.
Газета.Ru 08:47
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Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии госпитализирован

Напомним, указом президента Игнатьев освобождён от должности главы Чувашии «в связи с утратой доверия».
Ореанда-Новости вчера в 06:36
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Общество

Путин поддержал предложение поднять минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин поддержал предложение увеличить с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей размер минимального пособия по безработице.
RT на русском вчера в 11:26
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Политика

Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
Газета.Ru 07:07
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Религия

28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня

7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru вчера в 05:00
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Экономика

Глава «Транснефти» доложил Путину об итогах работы в 2019 году

Москва, 28 мая 2020, 14:09 — REGNUM В 2019 году в ПАО «Транснефть» ключевые показатели производственной и финансово-хозяйственной деятельности компании имели позитивную динамику по сравнению с 2018 годом.
REGNUM 07:09
Общество

В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
Общество

Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
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Политика

Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке

МИД Германии пригласил посла России Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
RT на русском 09:12
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Общество

Летняя оздоровительная кампания в Петербурге может начаться 1 июля

В случае благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки летняя оздоровительная кампания в Петербурге может начаться 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург 08:32
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
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