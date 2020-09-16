Судно для достройки «Северного потока — 2» направилось в Германию
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Судно снабжения "Иван Сидоренко" направилось в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта "Северный поток — 2". Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Marinetraffic. Порт Мукран значится местом назначения судна в автоматической идентификационной системе (АИС).В источнике
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