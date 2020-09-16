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РИА Новости
РИА Новости

Судно для достройки «Северного потока — 2» направилось в Германию

Судно снабжения "Иван Сидоренко" направилось в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта "Северный поток — 2". Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Marinetraffic. Порт Мукран значится местом назначения судна в автоматической идентификационной системе (АИС).В источнике
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ИА Красная Весна

«Газпром» отправил судно снабжения к трубоукладчику «Северного потока — 2»

ИА Красная Веснавчера в 16:13
РЕН ТВ

Судно для достройки «Северного потока - 2» направилось в Германию

РЕН ТВ22:26
РБК

Судно снабжения направилось к месту постройки Nord Stream 2

РБКвчера в 15:16
РИА Новости

Судно для достройки «Северного потока — 2» направилось в Германию

РИА Новости21:39
Московский Комсомолец

Судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Московский Комсомолецвчера в 12:56
Lenta.ru

Судно для достройки «Северного потока-2» пошло в Германию

Lenta.ruвчера в 11:47
Коммерсантъ

Судно снабжения «Газпрома» двинулось к трубоукладчику «Северного потока-2» в Германии

Коммерсантъвчера в 09:51

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 12:29
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Apple выпустила версии iOS 14 GM и iPadOS 14 GM

Если у вас установлена бета-версия iOS 14 или iPadOS 14 для разработчиков, то вы можете загрузить это обновление на свой iPhone или iPad уже прямо сейчас, чтобы увидеть все новые функции и исправления, включенные в последнюю версию мобильной операционной системы Apple.
МИТвчера в 15:31
9

В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
10

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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Коронавирус выявили у сотрудника поликлиники Хасынской райбольницы

Половина медперсонала отправлена на самоизоляцию Фото: Анжела УДАРЦЕВА Сегодня, 16 сентября, с 12.00 решено полностью закрыть поликлинику Хасынской райбольницы до конца смены для проведения санитарной обработки, а половина медперсонала отправлена на самоизоляцию.
Магаданская правда00:36

Чиновник предсказал закрытие школ: «Нет денег на коронавирусные правила»

Приборы переносятся из класса в класс, учеников разделили на потоки, на смены, входить в школу им приходится через разные двери, проходы и т.д. Школы делают все возможное и невозможное, чтобы вписаться в требования Роспотребнадзора.
Московский Комсомолец14 сентября в 12:28

Трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2: физика стрельбы на сверхдальних дистанциях

Компания CI Games выпустила небольшой трейлер и первые скриншоты своего будущего шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Ролик обыгрывает то, что CI Games описывает как одно из самых важных изменений игрового процесса во второй части: снайперскую стрельбу на сверхдальних дистанциях.
3DNewsвчера в 13:50
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Трамп пригрозил масштабным ответом на любое нападение со стороны Ирана

Президент США Дональд Трамп пригрозил дать масштабный ответ на любое нападение со стороны Ирана, если власти этой страны захотят отомстить Вашингтону за убийство своего генерала Касема Сулеймани.
Аргументы и Фактывчера в 00:05
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