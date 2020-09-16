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Вести.Ru
Вести.Ru

Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Корабль снабжения "Иван Сидоренко" направился для достройки оставшихся 120 километров газопровода "Северный поток-2". Это еще одно вспомогательное судно, которое идет в немецкий порт Мукран, согласно данным маршрутных сервисов Vesselfinder и Marinetraffic.В источнике
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РИА Новости

Судно для достройки «Северного потока — 2» направилось в Германию

РИА Новости21:39
РЕН ТВ

Судно для достройки «Северного потока - 2» направилось в Германию

РЕН ТВ22:26
ИА Красная Весна

«Газпром» отправил судно снабжения к трубоукладчику «Северного потока — 2»

ИА Красная Веснавчера в 16:13
РБК

Судно снабжения направилось к месту постройки Nord Stream 2

РБКвчера в 15:16
Московский Комсомолец

Судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Московский Комсомолецвчера в 12:56
Lenta.ru

Судно для достройки «Северного потока-2» пошло в Германию

Lenta.ruвчера в 11:47
Коммерсантъ

Судно снабжения «Газпрома» двинулось к трубоукладчику «Северного потока-2» в Германии

Коммерсантъвчера в 09:51

Школьные медики в Екатеринбурге получили право выдавать справки, чтобы разгрузить поликлиники

Согласно директиве, теперь школьный медик, прикрепленный к учебному заведению, может выдать ребенку справку, если тот болел дома в течение пяти дней включительно.
Европейско-Азиатские новости22:33

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости19:22
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Россиян предупредили об опасности инвестирования

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Live2402:01
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Спецназовец нашел нестыковки в видео стрельбы Хаттаба из РПГ

После одного из боев с российским спецназом в январе 2000 года полевой командир, руководитель группировок самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), наемник и террорист Хаттаб устроил показательную стрельбу из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).
Lenta.ruвчера в 09:57
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

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Газета.Ru17:31
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