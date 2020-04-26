Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

с чего всё началось

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию кораблей.

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

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