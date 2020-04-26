Общество
Lenta.ruСудно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию кораблей.
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с чего всё началось
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.РИА Новости04:25
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Политика
Рогозин не хочет объединяться с Маском
Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru 12:55
Общество
МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
Авто
Стартовали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Как сообщает портал NJCAR.RU, накануне совместное предприятие ТОО "СарыаркаАвтоПром" и АО "UzAuto Motors" объявило цены на самый бюджетный пассажирский компактвэн Chevrolet Damas, который оказался дешевле российской Lada Granta.
Новые автомобили вчера в 23:47
Общество
Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции
Режим самоизоляции нужно продлить до 12 мая, считает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин.
РИА Новости 08:43
Происшествия
В Петербурге умер от коронавируса нейрохирург Александровской больницы
Завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина.
BFM.ru 07:38
Экономика
В Госдуму внесен закон о запрете немотивированных блокировок счетов
Согласно антиотмывочному законодательству, банк должен отказать в проведении операции или расторгнуть договор счета, если у клиента не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность, или же если есть основания подозревать, что операция проводится для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Российская газета вчера в 07:27
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Ректор Московской духовной академии излечился от коронавируса
Ректор Московской духовной академии в Сергиевом Посаде епископ Питирим (Творогов) сообщил, что выздоровел после коронавируса.
Российская газета 12:52
Общество
Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы
Гудвилл.онлайн вчера в 02:50
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС вчера в 16:42
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
В Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово парк» на фоне режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.
RT на русском 09:36
Происшествия
Петербургская полиция создала фотобазу нарушителей самоизоляции
От жителей Северной столицы, которые были задержаны за нарушение режима самоизоляции,поступили жалобу на процедуру принудительной фотосъемки в отделах полиции.
Peterburg2.ru 12:05
Музыка
Песню «На поле танки грохотали» спел австралийский хор на самоизоляции
Военную песню «На поле танки грохотали» исполнил австралийский хор Dustyesky по видеосвязи 24 апреля, на канале RT в YouTube.
ИА Красная Весна 24 апреля в 14:20
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
Здоровье
Эпидемиолог предупредил об опасности раннего снятия карантина в Британии
Преждевременное снятие карантина в Великобритании может обернуться смертью более 100 тысяч человек до конца года, считает эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон.
РИА Новости 12:46
Политика
Песков пошутил про превращение Путина в вирусолога
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, чьи слова цитирует РИА Новости, даже шутливо сообщает, что президент становится вирусологом.
NewInform 08:13
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
Происшествия
В Коми от коронавируса излечились 52 человека
По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на 25 апреля лабораторно подтверждён 561 случай заболевания COVID-19.
Моя Воркута вчера в 09:02
Культура
В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов обратился в Генпрокуратуру и Министерство культуры России с просьбой проверить сериал "Зулейха открывает глаза" на предмет оскорбления чувств верующих, сообщается на официальном сайте комитета.
РИА Новости 11:03
Общество
В Турции число заражений коронавирусом превысило 110 тысяч
В Турции за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 2,3 тысячи, превысив 110 тысяч, написал в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Газета.Ru 13:11
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
Политика
На Украине заявили о незаконности назначения Саакашвили вице-премьером
Назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам станет нарушением закона из-за наличия у политика судимости.
Известия 02:52
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, снимать введенные из-за пандемии ограничения будут постепенно.
РИА Новости 11:00
Шоу-бизнес
Концертный директор рассказал о состоянии Надежды Бабкиной
Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы.
Московский Комсомолец 08:46
Единоборства
Майк Тайсон возвращается на ринг
На ринг планирует вернуться бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. Об этом он сам заявил в интервью The Sun.
Росбалт 24 апреля в 18:23