Общество

Lenta.ruLenta.ruСудно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию кораблей.
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с чего всё началось

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило пункт назначения

Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
РИА Новости04:25

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Эксперт объяснил частую смену курса «Академика Черского»

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Капитан дальнего плавания счёл странным петляние «Академика Черского»

News.ru11:44

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» изменил курс на Находку

ТАСС04:41

Способное достроить СП-2 судно легло на обратный курс

Газета.Ru09:56

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

RT на русском06:54

Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

Вести.Ru06:20

Раскрыта интрига про смену курса трубоукладчика «Академик Черский»

Национальная служба новостей10:12
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Политика

Рогозин не хочет объединяться с Маском

Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru 12:55
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Общество

МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
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Авто

Стартовали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta

Как сообщает портал NJCAR.RU, накануне совместное предприятие ТОО "СарыаркаАвтоПром" и АО "UzAuto Motors" объявило цены на самый бюджетный пассажирский компактвэн Chevrolet Damas, который оказался дешевле российской Lada Granta.
Новые автомобили вчера в 23:47
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Общество

Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции

Режим самоизоляции нужно продлить до 12 мая, считает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин.
РИА Новости 08:43
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Происшествия

В Петербурге умер от коронавируса нейрохирург Александровской больницы

Завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина.
BFM.ru 07:38
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Гаджеты

Samsung разрабатывает первый смартфон с выдвижной фронтальной камерой

3DNews 12:31
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Экономика

В Госдуму внесен закон о запрете немотивированных блокировок счетов

Согласно антиотмывочному законодательству, банк должен отказать в проведении операции или расторгнуть договор счета, если у клиента не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность, или же если есть основания подозревать, что операция проводится для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Российская газета вчера в 07:27
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Общество

Ректор Московской духовной академии излечился от коронавируса

Ректор Московской духовной академии в Сергиевом Посаде епископ Питирим (Творогов) сообщил, что выздоровел после коронавируса.
Российская газета 12:52
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Общество

Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы

Гудвилл.онлайн вчера в 02:50
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Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС вчера в 16:42
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Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

В Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово парк» на фоне режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.
RT на русском 09:36
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Происшествия

Петербургская полиция создала фотобазу нарушителей самоизоляции

От жителей Северной столицы, которые были задержаны за нарушение режима самоизоляции,поступили жалобу на процедуру принудительной фотосъемки в отделах полиции.
Peterburg2.ru 12:05
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Музыка

Песню «На поле танки грохотали» спел австралийский хор на самоизоляции

Военную песню «На поле танки грохотали» исполнил австралийский хор Dustyesky по видеосвязи 24 апреля, на канале RT в YouTube.
ИА Красная Весна 24 апреля в 14:20
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
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Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
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Здоровье

Эпидемиолог предупредил об опасности раннего снятия карантина в Британии

Преждевременное снятие карантина в Великобритании может обернуться смертью более 100 тысяч человек до конца года, считает эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон.
РИА Новости 12:46
Политика

Песков пошутил про превращение Путина в вирусолога

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, чьи слова цитирует РИА Новости, даже шутливо сообщает, что президент становится вирусологом.
NewInform 08:13
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Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
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Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
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Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
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Происшествия

В Коми от коронавируса излечились 52 человека

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на 25 апреля лабораторно подтверждён 561 случай заболевания COVID-19.
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Культура

В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов обратился в Генпрокуратуру и Министерство культуры России с просьбой проверить сериал "Зулейха открывает глаза" на предмет оскорбления чувств верующих, сообщается на официальном сайте комитета.
РИА Новости 11:03
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Общество

В Турции число заражений коронавирусом превысило 110 тысяч

В Турции за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 2,3 тысячи, превысив 110 тысяч, написал в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Газета.Ru 13:11
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Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
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Политика

На Украине заявили о незаконности назначения Саакашвили вице-премьером

Назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам станет нарушением закона из-за наличия у политика судимости.
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Общество

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

Как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, снимать введенные из-за пандемии ограничения будут постепенно.
РИА Новости 11:00
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Концертный директор рассказал о состоянии Надежды Бабкиной

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы.
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На ринг планирует вернуться бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. Об этом он сам заявил в интервью The Sun.
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