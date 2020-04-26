Общество
Lenta.ruСудно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию кораблей.
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с чего всё началось
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.РИА Новости04:25
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Здоровье
Глава Бурятии назвал причины вспышки коронавируса в больнице Улан-Удэ
Глава республики подчеркнул, что медицинский персонал этой больницы довел до ситуации, когда в Бурятии наблюдается серьёзная вспышка коронавируса.
REGNUM 10:03
Авто
Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу
Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
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Политика
Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Наука
Разработан способ, который может останавливать рост опухоли печени
Чтобы помочь химиотерапии остановить рост наиболее распространенной раковой опухоли в печени, ученые отключили у грызунов механизм, блокирующий программируемую гибель клеток.
Rusargument 22 апреля в 19:45
Общество
Со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло 34 года
34 года прошло с трагической даты в истории, когда на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа.
Вестирама.ру 04:21
Кино
В российских видеосервисах выявили самые популярные фильмы за неделю
Москва, 26 апреля 2020, 08:36 — REGNUM Предпочтения жителей России среди сериалов и кинофильмов, просматриваемых в период действия режима самоизоляции из-за распространения коронавируса, выявили российские онлайн-кинотеатры.
REGNUM 01:36
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом
RT на русском 11:17
Футбол
Агент Орещук предположил, что Смолов не останется в «Сельте»
Агент Роман Орещук предположил, что Фёдор Смолов не подпишет с «Сельтой» полноценный контракт после окончания срока аренды.
RT на русском 08:20
Общество
Государственное радио КНДР сообщило о работе Ким Чен Ына
Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное радио КНДР сообщило о деятельности лидера страны Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Общество
Советник Трампа сравнил безработицу в США с уровнем Великой депрессии
Безработица в Соединенных Штатах на фоне ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, может дойти до уровня Великой депрессии, считает старший советник Белого дома Кевин Хассетт.
Взгляд.ру 10:56
Энергетика
НПЗ Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что оба нефтеперерабатывающих завода Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%-ной.
RT на русском вчера в 15:32
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru 11:34
Гаджеты
В РФ начинаются продажи бюджетного iPhone SE
В России с 24 апреля начинаются продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE.
Национальная служба новостей 23 апреля в 17:55
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня 09:20
Футбол
Давид Де Хеа: «Надеюсь, буду играть за „МЮ“ еще много лет»
Вратарь Давид Де Хеа выразил надежду, что еще долго будет выступать за «Манчестер Юнайтед».
Sports.ru 10:35
Общество
Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы
Гудвилл.онлайн вчера в 02:50
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Политика
Лавров: странам ЕС «не разрешают» просить помощь у России
Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса, потому что «старшие товарищи» выступают против, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
Коммерсантъ вчера в 11:54
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
Общество
В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
Общество
В Самарской области коронавирусом заразились еще 20 человек
Среди новых инцифированных 15 человек проживают в Тольятти, 3 человека находятся в Сызрани, 1 — в Чапаевске и еще 1 — в Ставропольском районе.
Evo-rus.com 11:25
Музыка
Noize MC выпустил клип, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС
В годовщину чернобыльской аварии Noize MC выпустил клип «26.04». Премьера ролика прошла в прямом эфире, посмотреть его можно на ютьюбе.
Афиша Daily 11:30
Происшествия
Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале
Lenta.ru вчера в 02:20
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25