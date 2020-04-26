Общество

Lenta.ruLenta.ruСудно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию кораблей.
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с чего всё началось

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило пункт назначения

Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
РИА Новости04:25

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Аналитик Юшков объяснил, почему «Академик Черский» сменил курс на Находку

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Капитан Омельченко назвал загадкой маршрут способного достроить «Северный поток — 2» судна

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Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило пункт назначения

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Судно для достройки «Северного потока — 2» пошло обратно

ИА Красная Весна07:30

Капитан дальнего плавания Омельченко назвал смену курса «Академика Черского» загадкой

Политика Сегодня10:23

Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» возвращается в Россию

Утро.ru05:33
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
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Глава Бурятии назвал причины вспышки коронавируса в больнице Улан-Удэ

Глава республики подчеркнул, что медицинский персонал этой больницы довел до ситуации, когда в Бурятии наблюдается серьёзная вспышка коронавируса.
REGNUM 10:03
Авто

Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу

Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
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Политика

Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
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Общество

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

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Наука

Разработан способ, который может останавливать рост опухоли печени

Чтобы помочь химиотерапии остановить рост наиболее распространенной раковой опухоли в печени, ученые отключили у грызунов механизм, блокирующий программируемую гибель клеток.
Rusargument 22 апреля в 19:45
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Общество

Со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло 34 года

34 года прошло с трагической даты в истории, когда на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа.
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Кино

В российских видеосервисах выявили самые популярные фильмы за неделю

Москва, 26 апреля 2020, 08:36 — REGNUM Предпочтения жителей России среди сериалов и кинофильмов, просматриваемых в период действия режима самоизоляции из-за распространения коронавируса, выявили российские онлайн-кинотеатры.
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

RT на русском 11:17
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Футбол

Агент Орещук предположил, что Смолов не останется в «Сельте»

Агент Роман Орещук предположил, что Фёдор Смолов не подпишет с «Сельтой» полноценный контракт после окончания срока аренды.
RT на русском 08:20
Общество

Государственное радио КНДР сообщило о работе Ким Чен Ына

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное радио КНДР сообщило о деятельности лидера страны Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:14
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
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Общество

Советник Трампа сравнил безработицу в США с уровнем Великой депрессии

Безработица в Соединенных Штатах на фоне ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, может дойти до уровня Великой депрессии, считает старший советник Белого дома Кевин Хассетт.
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Энергетика

НПЗ Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что оба нефтеперерабатывающих завода Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%-ной.
RT на русском вчера в 15:32
Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru 11:34
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Гаджеты

В РФ начинаются продажи бюджетного iPhone SE

В России с 24 апреля начинаются продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE.
Национальная служба новостей 23 апреля в 17:55
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Авто

МКПП осталась только на 12% автомобилей

Автоновости дня 09:20
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Футбол

Давид Де Хеа: «Надеюсь, буду играть за „МЮ“ еще много лет»

Вратарь Давид Де Хеа выразил надежду, что еще долго будет выступать за «Манчестер Юнайтед».
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Общество

Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы

Гудвилл.онлайн вчера в 02:50
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
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Политика

Лавров: странам ЕС «не разрешают» просить помощь у России

Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса, потому что «старшие товарищи» выступают против, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
Коммерсантъ вчера в 11:54
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Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
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Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
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Общество

В Самарской области коронавирусом заразились еще 20 человек

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В годовщину чернобыльской аварии Noize MC выпустил клип «26.04». Премьера ролика прошла в прямом эфире, посмотреть его можно на ютьюбе.
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Войска ЗВО, готовившиеся к параду 9 мая, отправлены на карантин

REGNUM 10:02
Происшествия

Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале

Lenta.ru вчера в 02:20
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Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
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