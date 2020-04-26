Общество

Lenta.ruLenta.ruСудно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию кораблей.
Читать в источнике
Комментировать1,8K
с чего всё началось

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило пункт назначения

Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
РИА Новости04:25

Подробнее о событии

Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда

Евразия Daily08:41

Вот это поворот КМТУС Академик Черский к 1 июля вернется в Находку?

Neftegaz.ru08:06

Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» возвращается в Россию

Утро.ru05:33

Соловейчик объяснил направление «Академика Черского» в Находку

ПолитРоссия08:18

Соловейчик считает, что «Черский» плывет в Находку с целью доукомплектации

Экономика сегодня08:08

Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2

Политика Сегодня08:45

Судно для достройки «Северного потока — 2» пошло обратно

ИА Красная Весна07:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Гаджеты

На долгожданные «умные» часы Amazfit X предзаказы откроют во вторник

Актуальные Новости 10:03
Армия и оружие

Войска ЗВО, готовившиеся к параду 9 мая, отправлены на карантин

REGNUM 10:02
Политика

Тайсаев прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына

Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, заявил, что около десяти дней назад встречался с послом КНДР и у того не было информации о плохом самочувствии главы Северной Кореи Ким Чен Ыне.
РИА Новости 07:41
301
Общество

Сотрудники российских банков переедут жить на работу

Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19.
РИА Новости 09:28
939
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
Общество

В Минздраве призвали продлить режим самоизоляции до 12 мая

По последним данным, в России коронавирусом заразились 80 949 человек, выздоровели 6 767, умерли 747.
Говорит Москва 10:05
8
Общество

Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер

В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
1K
Общество

Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru вчера в 02:42
3,1K
Общество

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

RT на русском 09:18
220
Политика

Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
2,8K
Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
45
Общество

Онищенко рассказал о «железном правиле» распространения инфекций

По словам Онищенко, есть "железное правило": в августе-сентябре начинается подъем заболеваемости кишечными инфекциями, затем вместе с похолоданием "просыпаются" острые респираторные заболевания.
Вести.Ru 03:45
138
Авто

МКПП осталась только на 12% автомобилей

Автоновости дня 09:20
18
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,7K
Здоровье

Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России

Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
1,3K
Музыка

Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform 24 апреля в 23:15
350
Авто

Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор

Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 02:20
22
Происшествия

Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
76
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
500
Общество

Курганская область приостановит продажу алкоголя

Власти Курганской области объявили о приостановке продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая, пишет региональный оперштаб.
Газета.Ru 09:23
231
Общество

Россиян призвали изменить привычки после окончания самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что после отмены режима самоизоляции россиянам придется поменять свои привычки.
Московский Комсомолец 08:18
9
Футбол

Чемпионат Нидерландов завершен досрочно без чемпиона

Сообщается, что КФСН вынужден был досрочно завершить сезон из-за указа властей о запрете профессиональных футбольных соревнований в стране до 1 сентября.
Российская газета 24 апреля в 14:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова колко подшутила над карьерой Дмитрия Тарасова

Около 5 лет назад Бузова рассталась с Дмитрием Тарасовым по инициативе футболиста.
Bimru.ru 06:42
2
Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
54
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
1,7K
Общество

В России зарегистрировано 5966 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 5966 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 48,9% заболевших не имели симптомов болезни.
Вести Подмосковья вчера в 07:14
Происшествия

В украинской психбольнице началась вспышка коронавируса

В Харьковской областной психиатрической больнице №1 началась вспышка коронавируса.
Lenta.ru 09:42
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
4,4K
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
736
Общество

Депутат Госдумы заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
Misanec.ru вчера в 08:54
2,6K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное