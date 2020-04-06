Общество
Lenta.ruСудно для завершения «Северного потока-2» взяло курс на Европу
Способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2» судно направилось в Европу. Принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик «Академик Черский» сменил курс, портом назначения теперь значится испанский Лас-Пальмас.
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с чего всё началось
Согласно данным портала Myshiptracking, к настоящему моменту судно огибает Африку у берегов Анголы и движется на север Атлантики, направление - порт Лас-Пальмас (Испания).Инфорос05:14
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Общество
Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина
В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
Футбол
Карпин показал новорожденную пятую дочь
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин показал видео с новорожденной дочкой. Она появилась на свет на этой неделе.
Общество
Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса
Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Общество
В России за сутки выявили еще 954 случая заражения коронавирусом
«За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, зафиксировано два летальных исхода», — говорится в сообщении.
Происшествия
Полиция проверяет инцидент с нарушившими карантин саратовцами
Ролик быстро разлетелся по сети и «дошел» до правоохранителей, которые оперативно начали проверку.
Политика
Немецкие политики предрекли Евросоюзу распад из-за коронавируса
Экс-министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль считают, что Евросоюз может распасться из-за последствий коронавирусной инфекции.
Политика
Иркутский сенатор заявил о незаконности введенных в России ограничений
Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами, введенный в стране, не соответствует нормам законодательства, — заявил иркутский сенатор в инстаграме.
Общество
Австрия начнет смягчать антикоронавирусные ограничения через неделю
Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил, что со следующей недели страна начнет постепенно смягчать меры, принятые, чтобы уменьшить распространение COVID-19.
Общество
Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Общество
Александр Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции
В понедельник, 6 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции горожанами, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими.
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Здоровье
В Бурятии умерла пожилая пациентка с коронавирусом
В Бурятии ушла из жизни 73-летняя женщина, у которой ранее подтвердися коронавирус.
Шоу-бизнес
Соседов назвал дочь Валерии средней певицей
Здоровье
Прополис назвали эффективным народным средством защиты от коронавируса
Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
Здоровье
В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли больницу на карантин
Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения коронавирусной инфекции у пяти врачей и двух пациентов.
Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Экономика
Власти подготовили стресс-тесты для экономики
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
Общество
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками
К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Технологии
Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ
Как пишет ТАСС, Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ, созданный израильской компанией Mirabilis в 1996 году.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Технологии
Тесла сделала аппарат ИВЛ из деталей электрокаров
Инженеры компании Tesla показали прототип аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), который почти полностью состоит из деталей от электрического седана Model 3. Устройство предназначено для лечения больных, в том числе коронавирусом.
Общество
У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
Происшествия
Пьяный поляк заперся в «Ашане» с виски и всю ночь смотрел порно
Во французском городе По, департамент Атлантические Пиренеи, задержали пьяного поляка, который заперся в супермаркете «Ашан» с алкоголем и порно.
Общество
В депздраве Москвы назвали обязательные к дезинфекции предметы
В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы назвали предметы, которые в первую очередь нуждаются в дезинфекции, чтобы обезопасить себя от заражения COVID-19.