с чего всё началось

Способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2» судно направилось в Европу. Принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик «Академик Черский» сменил курс, портом назначения теперь значится испанский Лас-Пальмас.

Судно для завершения «Северного потока-2» взяло курс на Европу

Футбол Карпин показал новорожденную пятую дочь Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин показал видео с новорожденной дочкой. Она появилась на свет на этой неделе.

Общество Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".

Общество Австрия начнет смягчать антикоронавирусные ограничения через неделю Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил, что со следующей недели страна начнет постепенно смягчать меры, принятые, чтобы уменьшить распространение COVID-19.

Общество Александр Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции В понедельник, 6 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции горожанами, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Общество Опубликован проект нового расписания ЕГЭ Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.

Экономика Власти подготовили стресс-тесты для экономики Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.

Общество Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.

Общество Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Технологии Тесла сделала аппарат ИВЛ из деталей электрокаров Инженеры компании Tesla показали прототип аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), который почти полностью состоит из деталей от электрического седана Model 3. Устройство предназначено для лечения больных, в том числе коронавирусом.

Общество У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус «В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.