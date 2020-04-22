Общество
Lenta.ruСудно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Трубоукладчик заблудился на карте, потому что направляется в сторону противоположную той, что указана в пункте назначения. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Myshiptracking и Vesselfinder.
Читать в источнике
Оценить977
Подробнее о событии
Показать все источники
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», направилось в сторону Европы
Комсомольская правда12:30
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Кино
Кузбассовцы поделились мнением о сериале «Зулейха открывает глаза»
На телеканале "Россия-1" сразу после вечерней программы новостей фильм "Зулейха открывает глаза". Это экранизация книги Гузели Яхиной.
Вести Кузбасс вчера в 04:23
Общество
В 21 регионе внедрят цифровые пропуска
Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 13:48
Политика
Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже
Российская газета 09:53
Политика
Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.
РИА Новости 15:54
Политика
Песков рассказал об отсутствии у Путина тревоги за свой рейтинг
Московский Комсомолец 12:06
Общество
В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса
"Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом мефлохин у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии", — говорится в сообщении.
РИА Новости 15:18
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Киберспорт
Cyber Legacy вышла в плей-офф SECTOR DOTA 2 Season 2
Cyber Legacy обыграла Team Unique в заключительном матче группы В на SECTOR DOTA 2 Season 2. Встреча завершилась со счетом 2:1. Коллектив Ярослава «Pikachu» Василенко выступит в плей-офф турнира.
Спорт-Экспресс 09:15
Общество
В США у кошек выявлены первые случаи заражения коронавирусом
В США волна заражений коронавирусом, судя по всему, добралась до домашних животных. В штате Нью-Йорк у двух кошек выявлен COVID-19.
Вести.Ru 15:51
Игры
СМИ: Watch Dogs: Legion выйдет одновременно с PS5 и Xbox Series X
Экшен в открытом мире Watch Dogs: Legion может стать одной из игр в стартовых линейках PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом сообщили журналисты VideoGamesChronicle.
CyberSport.ru 12:03
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
В законопроекте предлагается разрешить полицейскому "с обнаженным огнестрельным оружием" применить его во время задержания, если преследуемый сам попытается достать оружие или "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения" на правоохранителя.
Вести.Ru 06:24
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Происшествия
В Подмосковье у 60 сотрудников больницы обнаружили коронавирус
«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в министерстве.
RT на русском 15:05
Хоккей
Овечкин собрался вернуться в Россию после завершения карьеры
Хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", заявил об отсутствии планов в ближайшее время возвращаться на родину.
Московский Комсомолец 15:55
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
Политика
Путин назначил нового замглавы СК России
Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя председателя Следственного комитета страны Эдуарда Кабурнеева.
Газета.Ru 08:18
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Основатель мессенджера Telegram и создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что мир после пандемии коронавируса не будет прежним.
Lenta.ru вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как встречает утро с сыном
Известный шоумен и эстрадный артист Максим Галкин показал, как встречает день с сыном Гариком.
Вечерняя Москва 04:20
Общество
Заболевать коронавирусом в Подмосковье стали немного меньше
Наименьшее количество заболеваний в Московской области зафиксировано в муниципалитетах Звездный городок — 1 случай, Лотошино — 2, Зарайск — 3, Черноголовка — 4, Лосино-Петровский и Шаховская — 6. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1140 случаев заболевания у граждан из других регионов России и из-за рубежа.
Вести Подмосковья 20 апреля в 11:02
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Шоу-бизнес
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
Общество
Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы
Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком.
РБК 12:30
Происшествия
Избившую маленького сына жительницу Оренбурга задержали
Следователи настаивают на заключении под стражу 21-летней жительницы Оренбурга, которая на глазах знакомой избила своего восьмимесячного сына за то, что тот постоянно кричал, отметили в региональном управлении СКР.
Вести.Ru 09:06
Происшествия
Врача детской больницы в Калининграде обвиняют в смерти ребенка
В суд направлено дело в отношении врача-нейрохирурга Детской областной больницы Калининградской области.
Pravda.Ru 12:30
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 14:43
Общество
Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
Газета.Ru 13:26