Командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома "Морской старт" прибыло в российский порт Славянка на Дальнем Востоке, указанно на портале vesselfinder.com. По его данным, судно отправилось из порта Лонг-Бич в США 28 февраля. Его прибытие на Дальний Восток было запланировано на 16 марта.

Судно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло из США в Россию

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