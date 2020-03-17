Общество

Газета.RuГазета.RuСудно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло из США в Россию

Командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома "Морской старт" прибыло в российский порт Славянка на Дальнем Востоке, указанно на портале vesselfinder.com. По его данным, судно отправилось из порта Лонг-Бич в США 28 февраля. Его прибытие на Дальний Восток было запланировано на 16 марта.
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В Приморье прибыло судно плавучего космодрома из США

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Судно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло в порт Приморья

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РИА Новостивчера в 18:53
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