Общество
Газета.RuСудно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло из США в Россию
Командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома "Морской старт" прибыло в российский порт Славянка на Дальнем Востоке, указанно на портале vesselfinder.com. По его данным, судно отправилось из порта Лонг-Бич в США 28 февраля. Его прибытие на Дальний Восток было запланировано на 16 марта.
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Судно плавучего космодрома «Морской старт» пришвартовалось в порту Славянка в Приморье
PrimaMedia.ruвчера в 20:49
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