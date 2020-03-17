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РБКСудно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло из США в Россию
Cборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в Приморском крае. Об этом свидетельствуют данные сайта мониторинга движения судов MarineTraffic.
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Судно плавучего космодрома «Морской старт» пришвартовалось в порту Славянка в Приморье
PrimaMedia.ruвчера в 20:49
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