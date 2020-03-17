Cборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в Приморском крае. Об этом свидетельствуют данные сайта мониторинга движения судов MarineTraffic.

Судно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло из США в Россию

Транспорт На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Общество Мишустин поручил изменить оплату больничных на карантине На оперативном совещании в понедельник Мишустин поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных для тех, кто находится на карантине.

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Общество Роскосмос перенес празднование Дня космонавтики из-за коронавируса Роскосмос перенесет торжественное празднование Дня космонавтики, традиционно проходящее в Государственном кремлевском дворце в преддверии 12 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

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