Общество
Газета.RuСудно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло из США в Россию
Командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома "Морской старт" прибыло в российский порт Славянка на Дальнем Востоке, указанно на портале vesselfinder.com. По его данным, судно отправилось из порта Лонг-Бич в США 28 февраля. Его прибытие на Дальний Восток было запланировано на 16 марта.
Читать в источнике
Оценить102
Подробнее о событии
Показать все источники
Судно плавучего космодрома «Морской старт» пришвартовалось в порту Славянка в Приморье
PrimaMedia.ruвчера в 20:49
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 02:43, Ашберн
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Музыка
В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»
Кино
Съемки новой «Матрицы» остановили из-за коронавируса
Съемки четвертой части культового фильма «Матрица» перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.
Авто
Названо самое подходящее время для продажи подержанного автомобиля
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что каждую весну на авторынках и сайтах по продаже подержанных авто появляются новые экземпляры машин, однако в этом году ситуация может измениться.
Политика
Россия ограничивает въезд иностранцев
Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.
Экономика
Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики
1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Происшествия
В Казахстане выявили коронавирус у двухлетней девочки
Всего, по данным на 17 марта, в Казахстане подтверждены 13 случаев заражения коронавирусом.
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 6,5 тысяч человек
Выздоровели более 76-ти тысяч человек. об этом сообщает газета South China Morning Post, ссылаясь на официальные данные различных стран.
Общество
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Общество
За сутки в мире зафиксировали 14 тыс. новых заражений коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Происшествия
Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы
Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Здоровье
Испанский медик назвал защищающие от коронавируса продукты
Средиземноморская диета поможет организму дать отпор коронавирусной инфекции.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти женщины на глазах у ребёнка в Москве
В феврале СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве.
Политика
Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Общество
Коронавирус может передаваться через банкноты
По ее данным, на бумажных носителях вирусы остаются жизнеспособными в течение 3-4 дней, а на пластике до девяти дней.
Политика
Спикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку
Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник, 17 марта, покинул свой пост из-за перехода в Государственную думу.
Общество
Массовые мероприятия запретили в Ростовской области из-за коронавируса
В Ростовской области устанавливается режим повышенной готовности в связи профилактическими мерами по защите от коронавируса.
Финансы
Bloomberg сообщил о возможном росте доллара до 97 рублей
По оценкам аналитиков, курс доллара к рублю может вырасти на 30%, достигнув отметки в 97 руб. за доллар.
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта
Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
У коронавируса появилась новая симптоматика
У шести пациентов в РФ симптомы проявились на 4-5-ый день после приезда из-за границы.
Футбол
Фабрегас: «Жена не разрешает заводить новых детей. Посоветуйте сериал»
32-летний футболист обратился к болельщикам за помощью и с юмором попросил подсказать хорошие сериалы.
Интернет
Windows 10 начала выводить рекламу собственных сервисов Microsoft
После последних обновлений пользователи начали видеть полноэкранное уведомление, предлагающее «получить ещё больше от Windows».
Общество
Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом
Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли одичалого Тормунда в фэнтезийном сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом.
Политика
Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина
Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина Конституционный суд России подтвердил законность поправок в Конституцию, в том числе обнуления сроков правления президента Владимира Путина.
Наука
Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом
Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
Общество
Сбербанк начал привлекать к работе осужденных
Сбербанк запускает совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), в рамках которого банк будет предоставлять рабочие места осужденным.
Здоровье
ПФР дал пенсионерам рекомендации по профилактике коронавируса
Роспотребнадзор ранее сообщил, что пожилые люди больше других подвержены опасным последствиям коронавируса из-за сильной нагрузки на иммунную систему.
Шоу-бизнес