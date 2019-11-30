В Великобритании задержано российское судно Jireh из-за проблем с документацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство. Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.

Судно с россиянами на борту задержано в Британии

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