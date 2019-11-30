Происшествия
Lenta.ruСудно с россиянами на борту задержано в Британии
В Великобритании задержано российское судно Jireh из-за проблем с документацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство. Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
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Авто
«Автомобиль года» определил лучшие авто в России
Были подведены итоги исследования «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА» по результату которого назвали победителей в сегментах: «Многоцелевые», «Современные», «Семейные» и «Надежные» автомобили.
Политика
Жириновский назвал ошибкой вывод войск из Восточной Европы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал намерение властей района Прага-Ржепорые установить памятник бойцам Русской освободительной армии Андрея Власова, заявив, что вывод войск из Восточной Европы был ошибочным.
Здоровье
Как Минздрав провёл водителей с медсправками
Новый порядок медосвидетельствования водителей (временно отложенный до лета 2020 года) предполагает, напомним, не просто прохождение медицинской комиссии с участием немалого количества врачей, но и обязательные тесты в наркологических диспансерах – на алкоголизм и наркоманию.
Политика
Путин прокомментировал оскорбление народов РФ в российских СМИ
Появление недоброжелательных или оскорбительных высказываний в отношении народов России в СМИ является непозволительным, заявил президент России Владимир Путин.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Технологии
В России впервые провели хирургическую операцию через 5G
В России впервые продемонстрировали возможности сетей пятого поколения, с помощью которых была проведена хирургическая операция.
Энергетика
«Газпром» объяснил падение прибыли избытком газа в Европе
В третьем квартале избыток газа на европейском рынке привел к падению цен до минимального уровня за последние 10 лет.
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Общество
Гороскоп на 29 ноября: Козероги, вам понадобится терпение на дорогах
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Наука
Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами
Экономика
Россия произвела столько сахара, что его негде хранить
В конце октября сообщалось, что Россия произведет более 7 млн тонн сахара в 2019 году, установив таким образом свой новый рекорд.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Здоровье
Скворцова назвала российскую модель здравоохранения эталонной
Модель здравоохранения в России — одна из эталонных в мире, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на всероссийском конгрессе пациентов.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Общество
Совфед опубликовал законопроект о профилактике домашнего насилия
Матвиенко сообщила, что законопроект о профилактике бытового насилия в семье будет размещен на сайте Совета Федерации в пятницу для ознакомления и направления предложений по его доработке.
Армия и оружие
Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом
Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
Футбол
Леонид Слуцкий покинул пост тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса".
Политика
МИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне
Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне.
Армия и оружие
Ручные пушки: крупнокалиберные автоматы и винтовки РФ оценили в США
В США до достоинству оценили российские винтовки и автоматы крупного калибра, созданные по схеме булл-пап.
Энергетика
«Нафтогаз» требует арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинская компания требует, чтобы суд арестовал активы «Газпрома» в Латвии в счет долга, который ему присудил Стокгольмский арбитраж.
Экономика
Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Здоровье
Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста
Известный российский врач Александр Мясников разъяснил, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Политика
Турция призвала НАТО к единству в защите входящих в альянс стран
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу призвал НАТО к единому подходу по защите входящих в альянс стран. Об этом информирует РИА Новости.