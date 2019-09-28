В Атлантическом океане во время шторма пропало судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента консульской службы украинского МИДа Василия Кирилича.

Судно с украинцами пропало в Атлантике

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