Происшествия
Газета.RuСудно с украинцами пропало в Атлантике
В Атлантическом океане во время шторма пропало судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента консульской службы украинского МИДа Василия Кирилича.
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Происшествия
В ЛНР пятеро детей пострадали в результате взрыва гранаты
«Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести», — отметил представитель народной милиции ЛНР.
Известия 13:12
Политика
CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.
Rambler News Service 01:27
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Технологии
Робопес Boston Dynamics поступил в продажу
Четвероногий робот, разработанный компанией Boston Dynamics, поступил в продажу.
Piter.tv 26 сентября в 06:11
Футбол
Локомотив — Зенит 1:0 (2-й тайм)
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов грубо ответил полузащитнику петербургского «Зенита» Олегу Шатову в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:33
Армия и оружие
В 46-й бригаде ВСУ в Донбассе пропали 9 военнослужащих и 50 единиц оружия
Совместная комиссия службы ракетных войск и артиллерии оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" и военной службы правопорядка (ВСП) в пунктах временной дислокации подразделений 46-й бригады ВСУ выявила отсутствие девяти военнослужащих, а также массовую недостачу оружия и боеприпасов.
ИА Новороссия 09:17
Происшествия
Взорвавшееся в Южной Корее судно с россиянами попало на видео
В сети появилось видео с грузовым судном Stolt Groenland в Южной Корее, перевозившим нефтепродукты.
Lenta.ru 04:22
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Футбол
«Ростов» объявил о переходе Павла Мамаева
"Ростов" заключил контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который отбывал наказание в колонии за две драки в октябре прошлого года, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 11:27
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru 09:19
Футбол
Борнмут — Вест Хэм 2:2
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс 10:18
Авто
На вторичном авторынке России сменился лидер
Автоновости дня 07:13
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил игроков обновлённого состава по Dota 2. Ранее экс-капитан Роман RAMZEs Кушнарёв перешёл в американскую Evil Geniuses, а Павел 9pasha Хвастунов продолжает карьеру в Natus Vincere.
Чемпионат 09:26
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Авто
Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Космос
Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету
Инфо24 вчера в 00:24
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 26 сентября в 06:51
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
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Врач назвал главные отличия гриппа от ОРВИ
В департаменте здравоохранения Москвы рассказали, чем грипп отличается от острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
Известия 08:51
Экономика
Челябинский электронный завод остановил производство анодов
Челябинский электродный завод с 1 октября остановит производство анодов.
Общественное телевидение России вчера в 09:29
Музыка
Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда
Актуальные Новости 09:31
Политика
Андрей Бочаров предложил Александра Блошкина на пост спикера облдумы
Глава региона предложил рассмотреть кандидатуру Александра Блошкина на пост спикера облдумы VI созыва.
ИА Городские вести. Волгоград 04:48