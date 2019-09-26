Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии

Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в Минобороны РФ.
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Минобороны рассказало, сколько российских подлодок в сирийском Тартусе

Комсомольская правдавчера в 14:04

В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии

Известиявчера в 12:34

Минобороны назвало число кораблей и подлодок РФ, находящихся в Тартусе

ФАНвчера в 13:00

Минобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии

RT на русскомвчера в 13:08

Минобороны: в Тартусе находятся две подлодки с «Калибрами»

REGNUMвчера в 13:06

На базе ВМФ в Сирии создан судоремонтный комплекс

Взгляд.рувчера в 12:19

«Великий Устюг» усилил российскую группировку в Средиземном море

Коммерсантъвчера в 11:47
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Футбол

Головин признан лучшим игроком тура в чемпионате Франции

Футболист перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году Российский футболист "Монако" Александр Головин признан лучшим игроком седьмого тура чемпионата Франции по версии издания L’Equipe.
Аргументы и Факты вчера в 09:39
Экономика

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Авто

Эксперты «Авито» назвали самый продаваемый в Ульяновске кроссовер

Эксперты «Авито Авто» проанализировали рынок автомобилей сегмента SUV за январь-август 2019 года и выяснили, что в Ульяновске звание самого продаваемого кроссовера, как и годом ранее, принадлежит ВАЗ «Нива», который подорожал на 8,7%. В целом популярность внедорожников в городе выросла на 12% за год, а их средняя цена увеличилась на 4,8% и составила 784 тыс. рублей.
Ulpressa вчера в 03:57
Хоккей

«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости вчера в 14:52
Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Политика

Трамп назвал слова Зеленского лучшим доказательством его невиновности

Президент США Дональд Трамп назвал лучшим доказательством его невиновности в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского слова самого главы Украины.
РБК вчера в 21:11
Политика

В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»

Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru вчера в 21:36
Политика

Лукашенко пригласили посетить Крым

Ранее Лукашенко заявил, что Украина уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума, так как этот вопрос закрыт раз и навсегда.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

Зеленский заявил о возможной помощи Трампа в «возвращении» Крыма

Глава Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление о том, что его американский коллега Дональд Трамп пообещал свою помощь в деле «возвращения Крыма».
Радио Комсомольская правда вчера в 05:56
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Происшествия

На Сахалине перевернулся катер с полицейскими и сотрудниками МЧС

РБК вчера в 23:18
Политика

МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru вчера в 11:36
Футбол

Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб

Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб.
Газета.Ru вчера в 21:51
Наука

Знаменитые авторы «Популярной механики»: Уинстон Черчилль

В марте 1932 года журнал опубликовал эссе Черчилля «Пятьдесят лет с этих пор».
Популярная механика вчера в 07:07
Футбол

Фанатов «Спартака» заперли на ключ на трибуне в Набережных Челнах

Болельщики "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах столкнулись с неподобающим обращением.
Pravda.Ru вчера в 04:22
Космос

«Уралкриомаш» изготовил оборудование для стартового стола второй очереди Восточного

АО "Уралкриомаш" (входит в группу Уралвагонзавода в составе ГК "Ростех") изготовил партию специализированных емкостей для подачи воды на стартовый стол ракетного комплекса "Ангара-А5" второй очереди космодрома Восточный.
ТАСС вчера в 22:49
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики бешенства

Роспотребнадзор напомнил правила профилактики бешенства в преддверии всемирного дня борьбы с этим заболеванием, который проводится ежегодно 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Известия 00:34
Происшествия

Две женщины подрались во время перелета из столицы в Минеральные воды

Как сообщает утром 27 сентября официальный представитель МВД Ирина Волк, в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступил призыв о помощи экипажа рейса из Москвы.
Фонтанка.Ру 00:11
Здоровье

Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях

В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
Molnet.ru вчера в 03:51
Политика

Луценко заявил об отсутствии нарушений закона со стороны сына Байдена

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он не считает сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера нарушителем украинского законодательства.
РБК 00:11
Футбол

Паредес может уйти из «ПСЖ» зимой

Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года. Парижане заплатили за аргентинского полузащитника 40 млн евро.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 18:00
Наука

Ученые назвали опасность чайных пакетиков

Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика.
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика

США ввели дополнительные санкции против России

Соединенные Штаты Америки ввели ограничительные меры из-за нарушения режима по Сирии в отношении троих граждан РФ, российской компании и пяти судов, информирует пресс-служба американского Минфина.
Дума ТВ вчера в 11:58
Здоровье

Что может предупредить о заболеваниях печени, сообщили специалисты

Специалисты сообщили, что может предупредить о заболеваниях печени.
Питерские заметки 24 сентября в 11:09
Волейбол

Словения вышла в финал домашнего чемпионата Европы

Словения вышла в финал мужского чемпионата Европы. В 1/2 финала словенцы обыграли команду Польши в четырех сетах.
Спорт-Экспресс вчера в 16:54
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 25 сентября в 03:03
Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 25 сентября в 19:32
Армия и оружие

США обвинили Асада в новой химатаке

Отмечается, что это первое подтвержденное нарушение международного соглашения о запрещении химического оружия с тех пор, как президент Трамп санкционировал военный удар США по Сирии в 2018 году.
Газета.Ru вчера в 13:03
Происшествия

Два сотрудника СК погибли в аварии в Ивановской области

Два сотрудника следственного управления СК РФ по Ивановской области погибли в ДТП с КАМАЗом.
iReactor вчера в 17:42
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия вчера в 05:36
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