Армия и оружие
ИзвестияВ Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии
Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в Минобороны РФ.
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Минобороны рассказало, сколько российских подлодок в сирийском Тартусе
Комсомольская правдавчера в 14:04
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Футбол
Головин признан лучшим игроком тура в чемпионате Франции
Футболист перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году Российский футболист "Монако" Александр Головин признан лучшим игроком седьмого тура чемпионата Франции по версии издания L’Equipe.
Аргументы и Факты вчера в 09:39
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Авто
Эксперты «Авито» назвали самый продаваемый в Ульяновске кроссовер
Эксперты «Авито Авто» проанализировали рынок автомобилей сегмента SUV за январь-август 2019 года и выяснили, что в Ульяновске звание самого продаваемого кроссовера, как и годом ранее, принадлежит ВАЗ «Нива», который подорожал на 8,7%. В целом популярность внедорожников в городе выросла на 12% за год, а их средняя цена увеличилась на 4,8% и составила 784 тыс. рублей.
Ulpressa вчера в 03:57
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости вчера в 14:52
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Политика
Трамп назвал слова Зеленского лучшим доказательством его невиновности
Президент США Дональд Трамп назвал лучшим доказательством его невиновности в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского слова самого главы Украины.
РБК вчера в 21:11
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru вчера в 21:36
Политика
Лукашенко пригласили посетить Крым
Ранее Лукашенко заявил, что Украина уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума, так как этот вопрос закрыт раз и навсегда.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика
Зеленский заявил о возможной помощи Трампа в «возвращении» Крыма
Глава Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление о том, что его американский коллега Дональд Трамп пообещал свою помощь в деле «возвращения Крыма».
Радио Комсомольская правда вчера в 05:56
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Политика
МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru вчера в 11:36
Футбол
Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб
Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб.
Газета.Ru вчера в 21:51
Наука
Знаменитые авторы «Популярной механики»: Уинстон Черчилль
В марте 1932 года журнал опубликовал эссе Черчилля «Пятьдесят лет с этих пор».
Популярная механика вчера в 07:07
Футбол
Фанатов «Спартака» заперли на ключ на трибуне в Набережных Челнах
Болельщики "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах столкнулись с неподобающим обращением.
Pravda.Ru вчера в 04:22
Космос
«Уралкриомаш» изготовил оборудование для стартового стола второй очереди Восточного
АО "Уралкриомаш" (входит в группу Уралвагонзавода в составе ГК "Ростех") изготовил партию специализированных емкостей для подачи воды на стартовый стол ракетного комплекса "Ангара-А5" второй очереди космодрома Восточный.
ТАСС вчера в 22:49
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики бешенства
Роспотребнадзор напомнил правила профилактики бешенства в преддверии всемирного дня борьбы с этим заболеванием, который проводится ежегодно 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Известия 00:34
Происшествия
Две женщины подрались во время перелета из столицы в Минеральные воды
Как сообщает утром 27 сентября официальный представитель МВД Ирина Волк, в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступил призыв о помощи экипажа рейса из Москвы.
Фонтанка.Ру 00:11
Здоровье
Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях
В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
Molnet.ru вчера в 03:51
Политика
Луценко заявил об отсутствии нарушений закона со стороны сына Байдена
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он не считает сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера нарушителем украинского законодательства.
РБК 00:11
Футбол
Паредес может уйти из «ПСЖ» зимой
Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года. Парижане заплатили за аргентинского полузащитника 40 млн евро.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 18:00
Наука
Ученые назвали опасность чайных пакетиков
Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика.
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика
США ввели дополнительные санкции против России
Соединенные Штаты Америки ввели ограничительные меры из-за нарушения режима по Сирии в отношении троих граждан РФ, российской компании и пяти судов, информирует пресс-служба американского Минфина.
Дума ТВ вчера в 11:58
Здоровье
Что может предупредить о заболеваниях печени, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, что может предупредить о заболеваниях печени.
Питерские заметки 24 сентября в 11:09
Волейбол
Словения вышла в финал домашнего чемпионата Европы
Словения вышла в финал мужского чемпионата Европы. В 1/2 финала словенцы обыграли команду Польши в четырех сетах.
Спорт-Экспресс вчера в 16:54
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 25 сентября в 03:03
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 25 сентября в 19:32
Армия и оружие
США обвинили Асада в новой химатаке
Отмечается, что это первое подтвержденное нарушение международного соглашения о запрещении химического оружия с тех пор, как президент Трамп санкционировал военный удар США по Сирии в 2018 году.
Газета.Ru вчера в 13:03
Происшествия
Два сотрудника СК погибли в аварии в Ивановской области
Два сотрудника следственного управления СК РФ по Ивановской области погибли в ДТП с КАМАЗом.
iReactor вчера в 17:42
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия вчера в 05:36