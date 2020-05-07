Общество

Газета.RuГазета.RuСуды России могут вернуться к работе с 12 мая

Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе. До этого момента, согласно указу президента России Владимира Путина, судебные органы функционировали с минимальной численностью работников.
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с чего всё началось

Российские суды решили открыть после карантинных ограничений

Российские суды решили открыть после карантинных ограничений Все российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса. Судьям предписано рассматривать дела всех категорий, соблюдая при этом необходимые меры безопасности.
Коммерсантъвчера в 18:53

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Все российские суды с 12-го мая перейдут на обычный график работы

Эхо Москвы05:32

Порядок работы судов в России определят с учетом карантина в регионах

Известия05:32

Источник: российские суды с 12 мая начнут возвращаться к работе в обычном режиме

ТАССвчера в 12:29

Российские суды решили открыть после карантинных ограничений

Коммерсантъвчера в 18:53

Суд отменил самоизоляцию. На работу обязаны ходить все сотрудники без коронавируса

Фонтанка.Рувчера в 12:49

Российские суды вернутся к обычному режиму работы с 12 мая

News.ruвчера в 12:38

Российские суды перейдут на обычный график работы после 11 мая

РБКвчера в 22:56
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Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая

В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК вчера в 09:37
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина может не вернуться на сцену после болезни

Напомним, что ранее певица, отвечая на вопрос о состоянии легких, призналась, что у нее было поражено около 80% тканей.
RuNews24.ru 02:35
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Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Известия 03:20
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Игры

Humble Bundle дарит Steam-версию стратегии Ashes of the Singularity: Escalation

Ashes of Singularity: Escalation – научно-фантастическая стратегия в реальном времени от разработчиков Sins of a Solar Empire, в которой человечеству предстоит сразиться с машинами, угрожающими существованию людской расы.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Политика

Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
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Общество

Названа причина остановки торгов на Московской бирже

Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
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Политика

СМИ назвало топ-50 российских орденоносцев

Только три женщины вошли в рейтинг российских орденоносцев — это спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Усманова-Винер и президент МХАТ Татьяна Доронина.
Компания 04:13
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Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
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Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
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Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать из-за Меган Маркл

Сообщается, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют завести четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 06:45
19
Шоу-бизнес

Киркоров раскрыл результаты теста на коронавирус

Рамблер 06 мая в 15:13
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Политика

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
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Шоу-бизнес

Джиган под семейным фото поблагодарил Самойлову за помощь

Российский рэпер Джиган поблагодарил мать своих четверых детей Оксану Самойлову за помощь.
Актуальные Новости вчера в 09:30
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
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Общество

Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
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Происшествия

Пропавшего под Волгоградом девятилетнего школьника нашли живым

ТАСС 05:56
Политика

Разведка ФРГ: для США обвинения против КНР служат «отвлекающим манёвром»

Разведслужба направила министру обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр секретную записку, где утверждения Вашингтона о происхождении вируса из лаборатории в Ухане названы «расчётливым отвлекающим манёвром».
REGNUM 06:09
Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском 05:17
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Происшествия

Пьяного водителя Jaguar задержали со стрельбой в Петербурге

Правоохранители в Парголово 8 мая задержали водителя Jaguar, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
Народные новости 04:35
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Шоу-бизнес

Лолита рассказала, что не жалеет ни об одном из своих романов

Известная певица в своем интервью Екатерине Андреевой поделилась тем, что она не жалеет о прожитой жизни.
Татарстан Сегодня 06:29
Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
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Здоровье

16 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
ГТРК Тверь вчера в 03:45
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Общество

ЕГЭ могут перенести на начало августа

Министр просвещения Кравцов сообщил, что дополнительные решения по этому вопросу могут быть приняты в середине мая.
Муксун.fm 06 мая в 11:02
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Общество

Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом

Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
2
Политика

Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую

У России нет и не может быть чувства вины за развязывание Второй мировой войны.
Вести.Ru 05:38
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Армия и оружие

В России отреагировали на появление кораблей НАТО в Баренцевом море

Корабли НАТО в Баренцевом море отслеживает российский Северный флот.
Lenta.ru 03:20
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Кино

Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома»

Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 11:05
9
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
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Экономика

Назван самый обедневший человек мира

Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 09:49
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