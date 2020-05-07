Российские суды решили открыть после карантинных ограничений Все российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса. Судьям предписано рассматривать дела всех категорий, соблюдая при этом необходимые меры безопасности.

с чего всё началось

Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе. До этого момента, согласно указу президента России Владимира Путина, судебные органы функционировали с минимальной численностью работников.

Суды России могут вернуться к работе с 12 мая

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