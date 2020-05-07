Общество
Газета.RuСуды России могут вернуться к работе с 12 мая
Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе. До этого момента, согласно указу президента России Владимира Путина, судебные органы функционировали с минимальной численностью работников.
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с чего всё началось
Российские суды решили открыть после карантинных ограничений Все российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса. Судьям предписано рассматривать дела всех категорий, соблюдая при этом необходимые меры безопасности.Коммерсантъвчера в 18:53
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Суд отменил самоизоляцию. На работу обязаны ходить все сотрудники без коронавируса
Фонтанка.Рувчера в 12:49
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Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая
В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина может не вернуться на сцену после болезни
Напомним, что ранее певица, отвечая на вопрос о состоянии легких, призналась, что у нее было поражено около 80% тканей.
RuNews24.ru 02:35
Игры
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Городской портал Новый Нижний 04:00
Политика
Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
Общество
Названа причина остановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
Политика
СМИ назвало топ-50 российских орденоносцев
Только три женщины вошли в рейтинг российских орденоносцев — это спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Усманова-Винер и президент МХАТ Татьяна Доронина.
Компания 04:13
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать из-за Меган Маркл
Сообщается, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют завести четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Киркоров раскрыл результаты теста на коронавирус
Рамблер 06 мая в 15:13
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
Шоу-бизнес
Джиган под семейным фото поблагодарил Самойлову за помощь
Российский рэпер Джиган поблагодарил мать своих четверых детей Оксану Самойлову за помощь.
Актуальные Новости вчера в 09:30
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Общество
Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса
Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
Политика
Разведка ФРГ: для США обвинения против КНР служат «отвлекающим манёвром»
Разведслужба направила министру обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр секретную записку, где утверждения Вашингтона о происхождении вируса из лаборатории в Ухане названы «расчётливым отвлекающим манёвром».
REGNUM 06:09
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
RT на русском 05:17
Происшествия
Пьяного водителя Jaguar задержали со стрельбой в Петербурге
Правоохранители в Парголово 8 мая задержали водителя Jaguar, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
Народные новости 04:35
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, что не жалеет ни об одном из своих романов
Известная певица в своем интервью Екатерине Андреевой поделилась тем, что она не жалеет о прожитой жизни.
Татарстан Сегодня 06:29
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Здоровье
16 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
ГТРК Тверь вчера в 03:45
Общество
ЕГЭ могут перенести на начало августа
Министр просвещения Кравцов сообщил, что дополнительные решения по этому вопросу могут быть приняты в середине мая.
Муксун.fm 06 мая в 11:02
Общество
Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом
Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую
У России нет и не может быть чувства вины за развязывание Второй мировой войны.
Вести.Ru 05:38
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Армия и оружие
В России отреагировали на появление кораблей НАТО в Баренцевом море
Корабли НАТО в Баренцевом море отслеживает российский Северный флот.
Lenta.ru 03:20
Кино
Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома»
Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 11:05
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 09:49