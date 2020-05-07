Российские суды решили открыть после карантинных ограничений Все российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса. Судьям предписано рассматривать дела всех категорий, соблюдая при этом необходимые меры безопасности.

с чего всё началось

Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе. До этого момента, согласно указу президента России Владимира Путина, судебные органы функционировали с минимальной численностью работников.

Суды России могут вернуться к работе с 12 мая

Политика Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа. 4

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 84

Общество Еще четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области В Ростовской области за сутки коронавирус подтвердился у 80 человек, а за все время пандемии в регионе COVID-19 зарегистрирован у 1 594 человека. 17

Общество В Петербурге введут обязательный масочный режим Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин. 1,4K

Общество В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу. 5

Общество Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 2,4K

Общество В Татарстане выявили 83 новых случая коронавируса В Татарстане подтвердили 83 новых случая заражения COVID-19: Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с вирусом. 91

Политика Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили Грузия отозвала посла из Киева для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. 307

Происшествия В Курской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом Курск, 8 мая 2020, 11:32 — REGNUM В Курской области 8 мая подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. 186

Шоу-бизнес Мария Ивакова заразилась коронавирусом Телеведущая Мария Ивакова сообщила своим подписчикам о прохождении теста на наличие коронавирусной инфекции. 4

Общество В Подмосковье продлили режим ограничений Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта. 1,1K

Кино Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома» Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel. 9

Здоровье Перечислены наиболее пораженные районы Пензенской области Наиболее пораженными муниципальными образованиями по числу заболевших на 100 000 населения, кроме города Пензы, стали Бессоновский, Белинский, Шемышейский, Лопатинский, Малосердобинский районы. 6

Шоу-бизнес Танец «пухляша» из клипа Little Big исполнил Дмитрий Нагиев В Instagram Нагиева появился ролик, в котором он попытался повторить движения «пухляша» из клипа группы Little Big к песне Uno, которую готовили для Евровидения. 14

Культура Концерты для ветеранов. Барнаул встречает День Победы «Землянка», «Платочек», « Алеша», другие песни военных лет зазвучали накануне Дня Победы в барнаульских дворах, где живут ветераны Великой Отечественной войны.

Музыка Little Big выпустили новую песню «Hypnodancer» Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор".

Политика В парламенте Армении произошла массовая драка Депутаты парламента Армении устроили массовую драку в присутствии членов правительства, передает корреспондент РИА Новости. 1