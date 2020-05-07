Общество
Газета.RuСуды России могут вернуться к работе с 12 мая
Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе. До этого момента, согласно указу президента России Владимира Путина, судебные органы функционировали с минимальной численностью работников.
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с чего всё началось
Российские суды решили открыть после карантинных ограничений Все российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса. Судьям предписано рассматривать дела всех категорий, соблюдая при этом необходимые меры безопасности.Коммерсантъвчера в 18:53
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Суд отменил самоизоляцию. На работу обязаны ходить все сотрудники без коронавируса
Фонтанка.Рувчера в 12:49
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Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Sport.ru 06 мая в 07:56
Общество
Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском вчера в 05:24
Политика
Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа
Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
Футбол
Исполнительный директор «Брайтона»: «Почему мы не можем доиграть сезон на своих аренах, а немцы могут?»
Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер выступил против инициативы доиграть чемпионат Англии-2019/20 на нейтральных стадионах.
Спорт-Экспресс 01:48
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Общество
Еще четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области за сутки коронавирус подтвердился у 80 человек, а за все время пандемии в регионе COVID-19 зарегистрирован у 1 594 человека.
Южная служба новостей 04:19
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости вчера в 12:46
Общество
В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу
Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу.
REGNUM 04:37
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Общество
В России выявили 10699 новых случаев коронавируса
Всего на сегодняшний день в России выявлено 187 859 случаев коронавируса.
Эхо Москвы 03:31
Общество
В Татарстане выявили 83 новых случая коронавируса
В Татарстане подтвердили 83 новых случая заражения COVID-19: Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ Казань 03:40
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Политика
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Коммерсантъ 04:27
Происшествия
В Курской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
Курск, 8 мая 2020, 11:32 — REGNUM В Курской области 8 мая подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 04:32
Шоу-бизнес
Мария Ивакова заразилась коронавирусом
Телеведущая Мария Ивакова сообщила своим подписчикам о прохождении теста на наличие коронавирусной инфекции.
MedikForum.ru вчера в 17:49
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
Кино
Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома»
Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 11:05
Здоровье
Перечислены наиболее пораженные районы Пензенской области
Наиболее пораженными муниципальными образованиями по числу заболевших на 100 000 населения, кроме города Пензы, стали Бессоновский, Белинский, Шемышейский, Лопатинский, Малосердобинский районы.
ПензаИнформ вчера в 04:04
Шоу-бизнес
Танец «пухляша» из клипа Little Big исполнил Дмитрий Нагиев
В Instagram Нагиева появился ролик, в котором он попытался повторить движения «пухляша» из клипа группы Little Big к песне Uno, которую готовили для Евровидения.
Хорошие новости 04:46
Здоровье
В Кировской области за сутки коронавирусом заболел еще 41 человек
За сутки коронавирус был найден у 41 жителя Кировской области.
Newsler.ru 03:11
Культура
Концерты для ветеранов. Барнаул встречает День Победы
«Землянка», «Платочек», « Алеша», другие песни военных лет зазвучали накануне Дня Победы в барнаульских дворах, где живут ветераны Великой Отечественной войны.
Алтайская правда вчера в 23:00
Музыка
Little Big выпустили новую песню «Hypnodancer»
Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор".
Pravda.Ru 04:42
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Политика
В парламенте Армении произошла массовая драка
Депутаты парламента Армении устроили массовую драку в присутствии членов правительства, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:24
Общество
Врач посоветовал россиянам носить запасные маски
Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ Врач-иммунолог Владислав Жемчугов посоветовал россиянам носить запасные маски.
РЕН ТВ 04:05
Политика
Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35