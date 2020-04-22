Коронавирус
РБКСуды во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов
На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются.
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с чего всё началось
За три дня в конце марта столичные суды заключили под стражу или отправили под домашний арест рекордное количество обвиняемых по уголовным делам по меньшей мере за четыре года, выяснил РБК: 19–21 марта в московские суды поступило 167 ходатайств о мере пресечения, из которых были удовлетворены минимум 154 (итоги рассмотрения еще двух не обнародованы).РБК00:00
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