Общество
RT на русскомСудья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы
Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Краснодарского краевого суда. Уточняется, что сведения о доходах судей опубликовали на сайте ведомства в рамках борьбы с коррупцией.
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Краснодарская «золотая судья» Елена Хахалева не стала раскрывать своих доходов
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