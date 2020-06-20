Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Краснодарского краевого суда. Уточняется, что сведения о доходах судей опубликовали на сайте ведомства в рамках борьбы с коррупцией.

Происшествия В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 62

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Хоккей «Амур» требует высокую компенсацию у топ-клубов КХЛ за обмен Якупова Согласно информации портала «Бизнес Online», «хабаровчане» запросисли у «Авангарда» компеняацию в размере 120 миллионов рублей, а также молодых игроков Егора Чинахова и Арсения Грицюка, но омский клуб не устроили требования «Амура» и они ответили отказом.

Футбол Сегодня ЦСКА на своём поле примет «Зенит» В субботу, 20 июня, столичная «ВЭБ Арена» примет игру между ЦСКА и «Зенитом».

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Происшествия В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова. 65

Политика В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2» Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». 523

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 423

Армия и оружие Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка. 100

Политика В Кремле назвали отношения России и Польши плохими Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.