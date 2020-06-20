Общество

RT на русскомRT на русскомСудья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы

Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Краснодарского краевого суда. Уточняется, что сведения о доходах судей опубликовали на сайте ведомства в рамках борьбы с коррупцией.
Читать в источнике
Комментировать140

Подробнее о событии

Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы

RT на русском06:55

«Золотая судья» Елена Хахалева отказалась раскрыть свой доход

КП - Кубань05:02

Краснодарская «золотая судья» Елена Хахалева не стала раскрывать своих доходов

Блокнот Краснодарвчера в 04:57

«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрывать свои доходы

URA.Ruвчера в 23:03

«Золотая судья» Хахалева не раскрыла своих доходов

РЕН ТВвчера в 15:37

«Золотая судья» Елена Хахалева отказалась раскрывать свои доходы

Пятый каналвчера в 10:23

«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы

РИА Новости02:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Политика

В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне

Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 23:21
2K
Происшествия

Полицейский забил лопатой двоих коллег во время застолья в Воркуте

Сотрудник полиции Воркуты задержан по подозрению в убийстве двоих коллег, с которыми он расправился во время застолья.
Газета.Ru 08:10
294
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru вчера в 20:54
655
Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
62
Политика

Путин заявил о необходимости сохранить выплаты медикам до конца лета

"Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - сказал президент.
Газета.Ru 07:29
65
Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

ТАСС 05:41
37
Интернет

Подтверждена совместимость «Ред ОС» с продуктами «Аладдин Р.Д.»

В рамках технологического партнерства компании «Ред софт» и «Аладдин Р.Д.» провели тестирование на совместимость своих продуктов.
CNews 17 июня в 04:07
Наука

В Израиле археологи обнаружили 3200-летний бронзовый «скипетр бога»

Во время новых раскопок археологи Израиля нашли бронзовый «скипетр бога» возрастом 3,2 тысячи лет.
МедиаПоток 03:40
7
Шоу-бизнес

Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

iReactor вчера в 09:24
3,8K
Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
24
Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
1,9K
Хоккей

«Амур» требует высокую компенсацию у топ-клубов КХЛ за обмен Якупова

Согласно информации портала «Бизнес Online», «хабаровчане» запросисли у «Авангарда» компеняацию в размере 120 миллионов рублей, а также молодых игроков Егора Чинахова и Арсения Грицюка, но омский клуб не устроили требования «Амура» и они ответили отказом.
REGNUM вчера в 12:26
Общество

В США заменят название эскимо из-за толерантности

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru 03:25
492
Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
4K
Футбол

Сегодня ЦСКА на своём поле примет «Зенит»

В субботу, 20 июня, столичная «ВЭБ Арена» примет игру между ЦСКА и «Зенитом».
ГЛАС.RU вчера в 21:53
Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости 07:51
85
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
1,8K
Политика

В Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято главой государства Владимиром Путиным в связи с устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа инфицированных коронавирусом.
RT на русском 07:55
3
Происшествия

В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью

Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.
ТАСС 06:24
65
Здоровье

145 больных коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

Kursk.com 04:34
1,2K
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
874
Политика

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском вчера в 12:14
523
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
423
Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
380
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
1
Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
100
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости вчера в 14:39
1,4K
Политика

В Кремле назвали отношения России и Польши плохими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.
Газета.Ru 07:52
Футбол

Президент «Сочи» прокомментировал крупную победу над «Ростовом»

Президент "Сочи" Борис Ротенберг не согласился с тем, что его команда была обязана согласиться на перенос матча 23-го тура против "Ростова" (10:1).
ProstoProSport вчера в 23:50
Политика

Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»

Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное