Общество
Газета.RuСудья Хахалева пожаловалась Путину на травлю после серии скандалов
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева при помощи СМИ обратилась к президенту России. Она попросила Владимира Путина разобраться в ситуации, поскольку спустя три года после разбирательств с "золотой" свадьбой ее дочери продолжаются информационные атаки.
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с чего всё началось
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева рассказала о травле и принуждении к увольнению в открытом письме президенту Владимиру Путину, которое опубликовал «Коммерсант».Медиазона08:29
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