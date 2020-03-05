Общество

Газета.RuГазета.RuСудья Хахалева пожаловалась Путину на травлю после серии скандалов

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева при помощи СМИ обратилась к президенту России. Она попросила Владимира Путина разобраться в ситуации, поскольку спустя три года после разбирательств с "золотой" свадьбой ее дочери продолжаются информационные атаки.
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с чего всё началось
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева рассказала о травле и принуждении к увольнению в открытом письме президенту Владимиру Путину, которое опубликовал
 «Коммерсант».
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