с чего всё началось

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева при помощи СМИ обратилась к президенту России. Она попросила Владимира Путина разобраться в ситуации, поскольку спустя три года после разбирательств с "золотой" свадьбой ее дочери продолжаются информационные атаки.

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю после серии скандалов

Происшествия Калужанин осуждён за одобрение теракта в архангельском УФСБ Уголовное дело в отношении калужанина было возбуждено из-за его комментария к новости про взрыв в приемной архангельского управления ФСБ России 31 октября 2018 года — Любшин в двух своих комментариях высказал одобрение действиям несовершеннолетнего подрывника.

Биатлон Губерниев опубликовал фрагмент документа по допинговому делу Логинова Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram опубликовал фрагмент документа по допинговому делу действующего чемпиона мира по биатлону в спринтерской гонке Александра Логинова.