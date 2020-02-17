с чего всё началось

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».

Общество Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

Политика The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.

Общество В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.

Авто В Williams представили FW43 Утром 17 февраля команда Williams представила свою новую машину, опубликовав её фотографии и комментарии руководства на своём сайте.

Шоу-бизнес Жена Малахова отреагировала на объятия мужа с Орловой Эстрадная певица Ольга Орлова опубликовала снимок с празднования Дня всех влюбленных, на котором запечатлена в обнимку с телеведущим Андреем Малаховым.

Авто Audi планирует выпустить электрический ситикар Концепция Audi AI: Me, представленная в прошлом году на автосалоне в Шанхае, могла бы намекнуть на то, что компания думает о электрическом городском автомобиле.