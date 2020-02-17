Политика

RT на русскомRT на русскомСудья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
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с чего всё началось
Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский опубликовал очередное особое мнение (.pdf
) — как и предыдущие, оно вызвало бурную реакцию общества.
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