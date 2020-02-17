Политика
RT на русскомСудья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
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с чего всё началось
Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский опубликовал очередное особое мнение (.pdf) — как и предыдущие, оно вызвало бурную реакцию общества.Коммерсантъ04:00
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
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