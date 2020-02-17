Политика

РБКРБКСудья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом мнении по одному из принятых решений заявил, что страна не является правопреемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство», сообщает газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Судья КС отделил РФ от СССР

Константин Арановский выразил особое мнение о статусе российского государства Судья Конституционного суда Константин Арановский назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.
Коммерсантъвчера в 17:22

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Россия не должна быть преемницей Советского Союза — судья КС

REGNUMвчера в 22:10

Судья КС призвал не считать Россию преемницей «незаконно созданного» СССР

Газета.Ru00:22

Судья Конституционного суда назвал Россию непричастной к репрессиям СССР

Ведомостивчера в 22:18

Судья Конституционного суда назвал Советский Союз незаконно созданным государством

Эхо Москвы01:00

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

РБКвчера в 20:38

Судья Конституционного суда назвал Советский Союз «незаконно созданным государством»

URA.Ruвчера в 20:26

Особые мнения судьи Константина Арановского

Коммерсантъвчера в 17:22
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Футбол

Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Lenta.ru вчера в 15:16
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Общество

В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости вчера в 21:53
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Интерфакс вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Волочкова требует пенсию с Большого театра

Российская балерина Анастасия Волочкова собралась судиться с Большим театром, так как ей не выплачивают пенсию.
Накануне.Ru вчера в 20:04
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Армия и оружие

США, Эстония и Литва выполнят наблюдательный полёт над Россией

RT на русском вчера в 18:01
Гаджеты

HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android

Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
ToDay News Ufa вчера в 13:25
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $57 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,3% - до $57,06 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 13:33 мск.
ТАСС 14 февраля в 05:56
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Интерфакс вчера в 23:37
Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
РБК вчера в 19:54
Происшествия

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских рыбаков

Керченский городской суд арестовал на десять суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
РБК вчера в 08:12
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»

Газета.Ru вчера в 01:53
Кино

Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в «Назад в будущее»

По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
Комсомольская правда вчера в 04:57
Политика

Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество

В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте

Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 23:05
Политика

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Газета.Ru вчера в 14:50
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК 15 февраля в 09:13
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову после концерта в Брянске выводили под руки

Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.
Актуальные Новости вчера в 00:11
Биатлон

Логинов завоевал «бронзу» в гонке преследования на чемпионате мира

Российская газета вчера в 10:08
Общество

В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта

В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Коммерсантъ 00:38
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия вчера в 12:55
Политика

Трамп в разговоре с Эрдоганом осудил поддержку Россией Асада

Господин Трамп осудил поддержку Россией «преступлений режима Асада» и выразил негативное мнение по поводу иностранного военного вмешательства в дела Ливии.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Происшествия

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме в центре Москвы

По данным информированного источника «Интерфакса», злоумышленник напал с ножом на прихожан в храме святителя Николая в Покровском на Бакунинской улице.
РБК вчера в 02:26
Кино

Фильм «Лёд 2» возглавил российский прокат в выходные

RT на русском вчера в 16:56
Спорт

Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего

РИА Новости вчера в 10:32
Происшествия

Двое рабочих погибли при падении сотовой вышки в Москве

ТАСС вчера в 14:26
Биатлон

Хованцев — про травлю Логинова: «Думаю, все дело в результате братьев Бе»

Думаю, все дело в результате братьев Бе.
Спорт-Экспресс вчера в 09:38
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