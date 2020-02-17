Политика
РБКСудья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом мнении по одному из принятых решений заявил, что страна не является правопреемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство», сообщает газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Константин Арановский выразил особое мнение о статусе российского государства Судья Конституционного суда Константин Арановский назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.Коммерсантъвчера в 17:22
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