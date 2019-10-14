Общество

КоммерсантъКоммерсантъСудья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
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Судья Конституционного суда Константин Арановский жёстко раскритиковал систему российского высшего образования

Эхо Москвы02:02

В ВШЭ не согласились с раскритиковавшим образование судьей КС

Газета.Ru04:53

Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Коммерсантъ03:42

Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования

РБК01:21

Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

РИА Новости04:06

Судья Конституционного суда раскритиковал систему высшего образования в России

Ведомостивчера в 22:24

В Конституционном суде раскритиковали российскую систему высшего образования

URA.Ruвчера в 22:20
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Армия и оружие

Глава Пентагона: американские войска попали в ловушку в Сирии

Наша версия 04:05
Транспорт

В Хабаровске новый терминал аэропорта принял первый рейс

Новый терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска, построенный в рамках федерального проекта по развитию воздушного хаба Дальнего Востока, в понедельник принял первый регулярный рейс, сообщает ТАСС.
Ruposters.ru 03:54
Экономика

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, с июля по октябрь Минэкономики РФ согласовало транзит на Украину 320 тыс. тонн казахского угля при заявке 716 тыс. тонн.
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На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание

Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Политика

Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

Газета.Ru 03:45
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В России отключили аналоговое телевещание

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Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook

Bloomberg пишет, что это может затруднить выход криптовалюты Libra на внутренний рынок.
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РФПИ и саудовская TAQNIA вложатся в модернизацию ракеты «Старт-1»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовская инвестиционная компания TAQNIA объявили о сотрудничестве по проекту развития коммерческого использования отечественной ракеты-носителя «Старт-1».
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Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ

Автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ. В результате инцидента погибли мужчина и женщина.
ТАСС 01:52
Финансы

Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится

Рост российской экономики в 2019 году стагнирует вслед за глобальным трендом — самый позитивный прогноз по росту ВВП по итогам года предполагает всего 1,3 процента, в то время как в 2018-м экономика выросла на 2,3 процента.
Lenta.ru вчера в 17:04
Кино

В сиквеле «Венома» может появиться Человек-паук

Газета.Ru 03:27
Происшествия

Опубликовано видео избиения на корпоративе участницы «Дома-2»

Маргариту Овсянникову, участницу телепроекта «Дом-2», избили во время корпоратива одного бренда.
Газета Кемерова 03:20
Политика

Генпрокуратура Украины остановила расследования против Порошенко

Руководители Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) запретили сотрудникам подписывать любые ходатайства по уголовным делам бывшего украинского президента Петра Порошенко.
Lenta.ru 05:48
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском вчера в 05:38
Экономика

Счетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий в РФ

Счетная палата РФ увидела риски недостижения показателя по росту пенсий.
Мой Брянск 06:04
Происшествия

Суд вынес приговор по делу о хищении выделенных на ГЛОНАСС денег

Суд в Московской области вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при реализации федеральной целевой программы ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба регионального главного управления СКР.
REGNUM 05:09
Общество

В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму

В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Происшествия

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 12 октября в 19:02
Политика

Сурков объявил путинизм идеологией повседневности

Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
Lenta.ru 06:01
Наука

Выявлена связь между ранним старением мозга и медленной ходьбой

Оказалось, что люди, которые любят ходить медленно, имеют меньший объём мозга и плотность коры головного мозга в сравнении с теми, кто двигается быстро.
Газета DAILY 12 октября в 16:31
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Кино

Роберт Дауни-младший сыграл нового доктора Дулиттла

Актуальные Новости 01:36
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Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»

Актуальные Новости 12 октября в 10:44
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Авто

В России предупредили об изменении транспортного налога

После внесенных поправок владельцы транспортных средств стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет получат повышающий коэффициент 1,1. При этом ранее данный показатель лежал в диапазоне 1,3-1,5. Кроме того изменения коснуться участников системы «Платон», которые теперь будут платить больше, так как лишаться федеральной льготы.
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Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Экономика

Челябинский застройщик скупает земли в Москве и Санкт-Петербурге

В 2020 году застройщик планирует возвести на земельных участках посёлки клубного типа площадью около 100 тысяч квадратных метров.
Челябинск Сегодня 01:30
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В США запретили криптовалюту Павла Дурова

Петербургский дневник 04:49
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