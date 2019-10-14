Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.

Транспорт В Хабаровске новый терминал аэропорта принял первый рейс Новый терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска, построенный в рамках федерального проекта по развитию воздушного хаба Дальнего Востока, в понедельник принял первый регулярный рейс, сообщает ТАСС.

Экономика Между Россией и Казахстаном обострился уголь По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, с июля по октябрь Минэкономики РФ согласовало транзит на Украину 320 тыс. тонн казахского угля при заявке 716 тыс. тонн.

Происшествия На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

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Политика Генпрокуратура Украины остановила расследования против Порошенко Руководители Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) запретили сотрудникам подписывать любые ходатайства по уголовным делам бывшего украинского президента Петра Порошенко.

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Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Общество В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.

Происшествия Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России "В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.

Политика Сурков объявил путинизм идеологией повседневности Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.

Наука Выявлена связь между ранним старением мозга и медленной ходьбой Оказалось, что люди, которые любят ходить медленно, имеют меньший объём мозга и плотность коры головного мозга в сравнении с теми, кто двигается быстро.

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Авто В России предупредили об изменении транспортного налога После внесенных поправок владельцы транспортных средств стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет получат повышающий коэффициент 1,1. При этом ранее данный показатель лежал в диапазоне 1,3-1,5. Кроме того изменения коснуться участников системы «Платон», которые теперь будут платить больше, так как лишаться федеральной льготы.

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