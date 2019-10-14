с чего всё началось

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.

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Происшествия Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.

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Религия Красноярцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2019 Празднование Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 14 октября уже давно стало традицией, хотя само по себе торжество не относится к числу двунадесятых (только к числу великих), а происхождение ведет от события, произошедшего за пределами нашей страны.

Происшествия СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела» Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».

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Армия и оружие В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.

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Происшествия Станцию метро «Выставочная» открыли после пожара Станцию "Выставочная" московского метро снова открыли для пассажиров после того, как утром там случился пожар в служебном помещении.

Здоровье В Госдуму внесли законопроект о новых правилах оказания скорой помощи Бригаде скорой медицинской помощи могут дать право по согласованию со старшим врачом в экстренных случаях оказывать медицинскую помощь без письменного согласия пациента, следует из законопроекта, внесённого в Государственную думу.

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