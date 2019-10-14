Общество
КоммерсантъСудья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
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Член судейской коллегии высказал свою позицию в комментарии к постановлению КС по делу, связанному с жалобой бывшего предпринимателя Михаила Чайковского.РИА Новости04:06
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Судья Конституционного суда раскритиковал систему высшего образования в России
Ведомостивчера в 22:24
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Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после отказа двигателя
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.
ТАСС 08:37
Экономика
SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых
SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых Основатели Telegram могут перенести выпуск токенов Gram на $1,7 млрд, хотя и не согласны с претензиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе предложения.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Происшествия
Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Известия 08:20
Происшествия
В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного
Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий с применением насилия.
Российская газета 08:07
Религия
Красноярцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2019
Празднование Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 14 октября уже давно стало традицией, хотя само по себе торжество не относится к числу двунадесятых (только к числу великих), а происхождение ведет от события, произошедшего за пределами нашей страны.
КП - Красноярск 03:21
Происшествия
СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»
Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
Ведомости 08:30
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Шоу-бизнес
Лечение не помогает: у Заворотнюк отмирают ткани
У Анастасии Заворотнюк атрофированы почти все мышцы, актриса находится в предкоматозном состоянии, – сообщил Telegram-канал Mash.
Утро.ru 08:23
Происшествия
Станцию метро «Выставочная» открыли после пожара
Станцию "Выставочная" московского метро снова открыли для пассажиров после того, как утром там случился пожар в служебном помещении.
Интерфакс 07:03
Здоровье
В Госдуму внесли законопроект о новых правилах оказания скорой помощи
Бригаде скорой медицинской помощи могут дать право по согласованию со старшим врачом в экстренных случаях оказывать медицинскую помощь без письменного согласия пациента, следует из законопроекта, внесённого в Государственную думу.
РИА Новости 07:39
Хоккей
Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун
Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
Спорт-Экспресс 07:57
Политика
Песков прокомментировал итоги голосования в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал про итоги голосования, которым выбирали место для строительства храма в Екатеринбурге, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 07:16
Политика
В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»
Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Общество
В России отключили аналоговое телевидение
Lenta.ru вчера в 17:05
Экономика
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин
Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года.
Известия 08:08
Происшествия
В Челябинске задержали подозреваемого в стрельбе
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим, ранения получили трое мужчин: 25, 35 и 37 лет.
Челябинск Сегодня 07:28
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Культура
Умерла 25-летняя звезда K-pop Солли
Издание Japantimes, ссылаясь на сведения правоохранительных структур, распространило информацию о том, что экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в своем доме.
Журналистская правда 08:33
Политика
Партия Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше
На парламентских выборах в Польше с большим отрывом лидирует правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS).
Комсомольская правда вчера в 16:10
Политика
Маргарита Симоньян прокомментировала твит Дональда Трампа
Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян высказалась о посте президента США Дональда Трампа, который процитировал ведущего радио Sputnik.
Город55.ру 08:58
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Суд определил, кому достанется наследство Началовой
Рассмотрение скандального дела о разделе наследства певицы Юлии Началовой завершилось в Никулинском районном суде Москвы.
Мойка78 07:03
Экономика
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44