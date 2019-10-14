Общество

КоммерсантъКоммерсантъСудья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
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Онищенко назвал высказываниями в стиле желтой газеты слова судьи, раскритиковавшего систему образования в России

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В Конституционном суде выступили с критикой высшего образования в России

Газета.Ru00:56

Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

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Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования

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Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Коммерсантъ03:42

Судья Конституционного суда Константин Арановский жёстко раскритиковал систему российского высшего образования

Эхо Москвы02:02

Судья Конституционного суда раскритиковал систему высшего образования в России

Ведомостивчера в 22:24
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В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.
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Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
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Сирийские военные помогут курдам отразить наступление турецкой армии

Газета.Ru вчера в 16:39
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Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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«Барселона» хочет включить в новый контракт пункт с отступными

По информации El Mundo Deportivo, 16-летнему полузащитнику будет предложен долгосрочный контракт с прописанной суммой отступных – 100 млн евро.
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В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

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Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.
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Москва и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн

Одна из крупнейших сделок между Россией и Саудовской Аравией в ходе проходящего в понедельник визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд будет подписана в области авиализинга.
Коммерсантъ 01:44
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Сменился начальник СИЗО «Матросская тишина»

Новым начальником следственного изолятора №1 «Матросская тишина» стал бывший руководитель томского следственного изолятора Виктор Пастушенко, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Коммерсантъ 04:22
Общество

Домашние заготовки на зиму делают 85% россиян

Россияне признались, что делают домашние заготовки, потому что это вкусно (38%) и экономно (35%).
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Сын Джозефа Байдена выйдет из китайского инвестиционного фонда

Сын бывшего вице-президента США и нынешнего кандидата в президенты Штатов Джо Байдена является членом совета директоров одного из инвестиционных фондов в Китае, сообщает издание Bloomberg.
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Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
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В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

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Франция вслед за США выведет своих военных из Сирии

Франция, как и США, решила вывести свои вооруженные подразделения с территории Сирии.
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В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
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В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек

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В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове

Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность

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Компания анонсировала новый флагман Radmi K30. Смартфон получит поддержку сетей 5G и необычную двойную камеру, врезанную в экран.
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Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России

Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.
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Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль

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Для трудоспособного населения предложено установить прожиточный минимум в 11 942 рубля, для пенсионеров — в 9090 рублей, для детей — в 10 838 рублей.
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В России завершен переход на цифровое вещание

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Петр Чех стал героем серии буллитов в дебютном хоккейном матче

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Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве

Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
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