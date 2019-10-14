Общество
КоммерсантъСудья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
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Судья Конституционного суда раскритиковал систему высшего образования в России
Ведомостивчера в 22:24
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Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии
В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.
РБК 04:30
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
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Армия и оружие
Сирийские военные помогут курдам отразить наступление турецкой армии
Газета.Ru вчера в 16:39
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ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери
Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
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«Барселона» хочет включить в новый контракт пункт с отступными
По информации El Mundo Deportivo, 16-летнему полузащитнику будет предложен долгосрочный контракт с прописанной суммой отступных – 100 млн евро.
Спорт день за днем 03:52
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«Торпедо» не определилось с участием в РПЛ
Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.
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Политика
Москва и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн
Одна из крупнейших сделок между Россией и Саудовской Аравией в ходе проходящего в понедельник визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд будет подписана в области авиализинга.
Коммерсантъ 01:44
Общество
Сменился начальник СИЗО «Матросская тишина»
Новым начальником следственного изолятора №1 «Матросская тишина» стал бывший руководитель томского следственного изолятора Виктор Пастушенко, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Коммерсантъ 04:22
Общество
Домашние заготовки на зиму делают 85% россиян
Россияне признались, что делают домашние заготовки, потому что это вкусно (38%) и экономно (35%).
Кубанские новости 03:29
Политика
Сын Джозефа Байдена выйдет из китайского инвестиционного фонда
Сын бывшего вице-президента США и нынешнего кандидата в президенты Штатов Джо Байдена является членом совета директоров одного из инвестиционных фондов в Китае, сообщает издание Bloomberg.
Хакасия-Информ 01:31
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
РИА Новости вчера в 05:18
Армия и оружие
Франция вслед за США выведет своих военных из Сирии
Франция, как и США, решила вывести свои вооруженные подразделения с территории Сирии.
Слово и Дело 04:35
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия
Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек
Утром в понедельник в Москве у станции "Беговая" электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Интерфакс 02:34
Политика
В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове
Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Поклонники были уверены, что Юлия Проскурякова ждет ребенка.
Экспресс газета 03:49
Гаджеты
Xiaomi анонсировала Redmi K30 с поддержкой 5G
Компания анонсировала новый флагман Radmi K30. Смартфон получит поддержку сетей 5G и необычную двойную камеру, врезанную в экран.
The GEEK 04:15
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России
Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.
Известия вчера в 19:18
Киберспорт
Черная дыра в Fortnite может исчезнуть 15 октября в 13:00 мск
Cyber.sports.ru 03:59
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Известия 00:06
Экономика
Минтруд предложил понизить прожиточный минимум на 1,5%
Для трудоспособного населения предложено установить прожиточный минимум в 11 942 рубля, для пенсионеров — в 9090 рублей, для детей — в 10 838 рублей.
REGNUM 11 октября в 05:54
Общество
В России завершен переход на цифровое вещание
Газета.Ru 01:24
Хоккей
Петр Чех стал героем серии буллитов в дебютном хоккейном матче
Нева Спорт вчера в 15:44
Происшествия
Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве
Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29