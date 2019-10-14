Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСудья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
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с чего всё началось

Судья КC вынес вердикт российскому образованию

Константин Арановский поставил под сомнение ценность дипломов отечественных вузов Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский заявил о недоверии к дипломам российских вузов и в целом жестко раскритиковал систему российского высшего образования.
Коммерсантъвчера в 18:59

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Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

Интерфакс02:06

Судья Конституционного суда раскритиковал систему высшего образования в России

Ведомостивчера в 22:24

В Конституционном суде выступили с критикой высшего образования в России

Газета.Ru00:56

Судья Конституционного суда Константин Арановский жёстко раскритиковал систему российского высшего образования

Эхо Москвы02:02

Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования

РБК01:21

В Конституционном суде раскритиковали российскую систему высшего образования

URA.Ruвчера в 22:20

Судья КC вынес вердикт российскому образованию

Коммерсантъвчера в 18:59
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Политика

В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Политика

Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом

Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Космос

Раскрыта тайна самых мощных магнитов Вселенной

Астрофизики из Германии и Великобритании раскрыли секрет возникновения магнетаров – нейтронных звезд, обладающих исключительно сильным магнитным полем.
МИР 24 02:12
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Экономика

Челябинский застройщик подходит к Москве

Компания намерена построить в этих городах поселки клубного типа жилой площадью около 100 тыс. кв. м — аналогичный проект «Флай Плэнинг» уже реализовала в Челябинске.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Политика

Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Армия и оружие

Сирийская армия начала переброску на курдские территории

Газета.Ru 03:05
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Известия 00:54
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

REGNUM 12 октября в 10:40
Армия и оружие

Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе

Sputnik Эстония вчера в 05:00
Футбол

«Локомотив» сообщил о состоянии здоровья Хеведеса

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес тренируется в общей группы команды перед встречей 13-го тура РПЛ с «Ахматом».
ProstoProSport 03:05
Авто

Кроссовер Great Wall получил новую медиасистему

Внедорожник получил 12,3-дюймовый широкоформатный дисплей мультимедиа системы, идентичный по размерам экрану развлекательного комплекса нового Mercedes-Benz GLA.
SpeedMe вчера в 23:52
Теннис

Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

РИА Новости 02:36
Шоу-бизнес

Азиза призналась в романе с Абдуловым

Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Футбол

Дзюба пошутил над Черышевым после победы россиян над Кипром

АБН 02:55
Авто

В Татарстане начали выдавать новые автомобильные номера

ГИБДД Татарстана приступила к выдаче автомобильных номеров нового образца, появление которых планировалось на январь 2020 года.
Автоновости дня 02:25
Общество

Лавров рассказал о случайном поступлении в МГИМО

Министр объяснил, что поступил в МГИМО только потому, что экзамены там были на месяц раньше.
Говорит Москва 03:01
Происшествия

Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек

Утром в понедельник в Подмосковье электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Интерфакс 02:34
Космос

Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде

Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.
РИА Новости вчера в 18:09
Здоровье

Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль

Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Известия 00:06
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Экономика

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Происшествия

В Томске более 420 школьников эвакуировали из-за короткого замыкания

Короткое замыкание произошло в подвале школы №47 в Томске, эвакуированы 425 человек, никто не пострадал, сообщает МЧС РФ.
РИА Новости 00:48
Происшествия

Суд освободил из колонии бывшего вице-губернатора Челябинской области

РИА Новости 02:50
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Общество

Названы самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Российские школьники чаще всего допускают ошибки в написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 02:45
Авто

Россиян предупредили об изменении транспортного налога

Для легковушек стоимостью от 3 до 5 млн рублей будет применяться единый повышающий коэффициент, который составляет 1,1. Ранее он составлял 1,3 и 1,5. В системе расчета транспортного налога появились изменения, которые касаются организаций.
UfacityNews.ru вчера в 11:08
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