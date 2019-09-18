Футбол

Российская газетаРоссийская газетаСудья Лапочкин признался, что у него есть любимый клуб в РПЛ

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Арбитр ФИФА Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга рассказал о том, что у него есть любимый клуб в РПЛ. В интервью изданию "Чемпионат" судья Сергей Лапочкин рассказал, что регулярно судит матчи с его участием. И это не "Зенит", хотя сам арбитр родом из Санкт-Петербурга.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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