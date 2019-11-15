РПЛ
ЧемпионатСудья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ
Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о работе судьи Михаила Вилкова, а также сообщил о его отстранении от матчей чемпионата России.
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Но, учитывая эпизод с Азмуном и Обляковым, принято решение об отстранении Вилкова, в следующих турах он работать не будет.
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