РПЛ
ЧемпионатСудья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ
Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о работе судьи Михаила Вилкова, а также сообщил о его отстранении от матчей чемпионата России.
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Но, учитывая эпизод с Азмуном и Обляковым, принято решение об отстранении Вилкова, в следующих турах он работать не будет.
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Вилков отстранен за ошибки в матче «Зенит» — ЦСКА и в следующих турах работать не будет
Sport24.ruвчера в 06:43
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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