РПЛ

ЧемпионатЧемпионатСудья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ

Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о работе судьи Михаила Вилкова, а также сообщил о его отстранении от матчей чемпионата России.
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Александр Дюков
Но, учитывая эпизод с Азмуном и Обляковым, принято решение об отстранении Вилкова, в следующих турах он работать не будет.
— Александр ДюковМК-Спорт вчера в 07:00

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