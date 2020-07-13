Общество

ИзвестияИзвестияСудью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает РЕН ТВ.
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с чего всё началось

«Золотую судью» Хахалеву лишили полномочий судьи

Скандальную "золотую судью" Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий судьи. Такое решение вынесла квалификационная коллегия судей России. Коллегия решила привлечь Хахалеву к дисциплинарной ответственности за проступок и лишить ее первого квалификационного класса.
РЕН ТВ05:03

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Судью Хахалеву лишили статуса за прогулы

РБК07:31

«Золотую» судью Елену Хахалеву лишили статуса и работы

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Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов

ТАСС07:21

ВККС лишила судью Хахалеву мантии

Право.ру06:53

Судья Хахалева обжалует решение ВККС о лишении ее статуса

Legal.Report07:28

Сотни прогулов и не только: за что лишили полномочий судью Хахалеву

РБК Краснодар07:22

«Золотую судью» Хахалеву лишили полномочий судьи

РЕН ТВ05:03
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Общество

МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

RuNews24.ru 11 июля в 20:33
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Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России

Tvoe-avto.com 00:40
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Общество

В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»

Российская газета 11 июля в 15:38
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Здоровье

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
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Происшествия

Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии

Газета.Ru 04:26
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В институте Гамалеи раскрыли сроки выпуска вакцины от COVID-19

Гинцбург выразил надежду, что в эти сроки в гражданский оборот поступит "то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать".
Газета.Ru 07:24
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Общество

Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров

Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
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Происшествия

В Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в дерево на Плотинке

Судя по фотографиям в соцсетях, двигаясь по проспекту Ленина в сторону улицы Пушкина пассажирский автобус пересёк встречную полосу и врезался в дерево, стоящее рядом с дорогой.
Областная газета 10:03
Гаджеты

Xiaomi запустила акцию на свои устройства на российском рынке

В рамках акции российские покупатели смогут приобрести устройства Xiaomi и Redmi со скидкой до 5 тысяч рублей с возможностью получения различных подарков.
UfaTime.ru 10:01
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Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

ToDay News Ufa 08:33
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Политика

Путина коробят некоторые высказывания Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что некоторые цитаты украинского лидера Владимира Зеленского коробят Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 06:51
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Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
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Армия и оружие

В Армении заявляют о нескольких сбитых беспилотниках ВС Азербайджана

Вооруженные силы Армении сбили несколько беспилотников азербайджанской армии в районе границы двух стран, сообщил в понедельник глава парламентской постоянной комиссии по обороне и вопросам безопасности Андраник Кочарян.
ТАСС 10:26
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
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Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
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Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
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Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией

Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика.
РБК 10:06
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Кино

Том Холланд показал «подготовку» к съемкам экранизации Uncharted

Киноафиша России 04:16
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Экономика

Пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года

Ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам прибавляют баллы по итогам их работы в прошлом году.
Бизби 06:16
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Общество

Президент Казахстана объявил о продлении карантина до конца июля

В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
РБК 09:59
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Футбол

Агент: Гайч не перейдет в ЦСКА

Агент Фабиан Бустос, представляющий интересы форварда аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщил о том, что его клиент не перейдет в московский ЦСКА, передает Sport24.
Газета.Ru 09:10
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Разрушающие мозг в жару продукты назвала диетолог Соломатина

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Шоу-бизнес

Бывшая теща раскритиковала показное отцовство Аршавина

Пост Аршавина стали активно комментировать подписчики, среди которых оказалась Наталия Сарычева.
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Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
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Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц

Бруклин Бекхэм, сын известных родителей бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, сделал предложение руки и сердца актрисе Николе Пельтц.
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Турбин рассудит ЦСКА и «Локомотив». Назначены арбитры на матчи 29 тура

Центральную игру тура между "Локомотивом" и ЦСКА рассудит Евгений Турбин.
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Происшествия

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
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Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
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Футбол

CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
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