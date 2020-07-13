Общество
ИзвестияСудью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает РЕН ТВ.
Читать в источнике
Оценить341
с чего всё началось
Скандальную "золотую судью" Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий судьи. Такое решение вынесла квалификационная коллегия судей России. Коллегия решила привлечь Хахалеву к дисциплинарной ответственности за проступок и лишить ее первого квалификационного класса.РЕН ТВ05:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Общество
Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну
Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
Политика
Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.
RT на русском 07:26
Общество
Второй компонент вакцины от коронавируса ввели еще 20 россиянам
Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса.
ФедералПресс 07:17
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Шоу-бизнес
Рудковская помирилась с Ритой Дакотой, похвалив ее новый альбом в Сети
В социальной сети Instagram четыре поста продюсер посвятила новому альбому Дакоты, расхвалив его со всех сторон.
ФАН 06:04
Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Кино
Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel
Evo-rus.com 07:24
Общество
Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске
Третья несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, сообщает ТАСС 12 июля.
Известия вчера в 12:45
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 05:43
Происшествия
У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов
Интерфакс 07:11
Происшествия
В Китае водитель автобуса утопил 21 человека из-за проблем с жильем
Пекин, 13 июля 2020, 07:35 — REGNUM Водитель, утопивший автобус в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, потреблял алкоголь перед тем, как произошел инцидент в связи с неудовлетворенностью своей жизнью, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.
REGNUM 00:35
Единоборства
Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
Общество
Онищенко назвал Китай самой безопасной для отдыха россиян страной
Еще одним безопасным для отдыха государством является Индия.
Evo-rus.com 05:21
Гаджеты
Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE
Профиль вчера в 07:48
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
Биатлон
Михаил Прохоров может возобновить финансовую помощь СБР
Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров не исключил, что российский бизнесмен Михаил Прохоров вновь будет финансово помогать СБР.
Газета.Ru 04:32
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей
Piter.tv вчера в 04:30
Политика
Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:38
Происшествия
В Нижегородской области упал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа
Ведомости вчера в 23:01
Кино
Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провальный фильм
Российские кинопродюсеры братья Сарик и Гевонд Андреасян получили иск на 50 млн долларов за фильм «Кома», который не окупился в прокате.
News.ru 05:47
Экономика
РСТЦ: четверть российских торговых центров могут закрыться к осени
Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ).
РИА Новости 06:11
Автоспорт
«Мерседес» в ближайшее время объявит о новом контракте с Боттасом
Команда Формулы-1 «Мерседес» в ближайшее время объявит о подписании нового контракта со своим пилотом Валттери Боттасом, утверждает итальянская версия Motorsport.
Чемпионат 07:34