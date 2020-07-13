Общество

ИзвестияИзвестияСудью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает РЕН ТВ.
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«Золотую судью» Хахалеву лишили полномочий судьи

Скандальную "золотую судью" Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий судьи. Такое решение вынесла квалификационная коллегия судей России. Коллегия решила привлечь Хахалеву к дисциплинарной ответственности за проступок и лишить ее первого квалификационного класса.
РЕН ТВ05:03

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Сотни прогулов и не только: за что лишили полномочий судью Хахалеву

РБК Краснодар07:22

Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов

ТАСС07:21

«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий, сообщили СМИ

РИА Новости07:08

Коллегия судей из-за прогулов лишила полномочий «золотую судью» Хахалеву из Кубани

Новая газета06:50

«Золотую» судью Елену Хахалеву лишили статуса и работы

КП - Кубань06:23

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Известия05:07

«Золотую судью» Хахалеву лишили полномочий судьи

РЕН ТВ05:03
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Общество

Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну

Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
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Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

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По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
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Кино

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Футбол

CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
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Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
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Кино

Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
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Происшествия

У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов

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Пекин, 13 июля 2020, 07:35 — REGNUM Водитель, утопивший автобус в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, потреблял алкоголь перед тем, как произошел инцидент в связи с неудовлетворенностью своей жизнью, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.
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Единоборства

Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
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Общество

Онищенко назвал Китай самой безопасной для отдыха россиян страной

Еще одним безопасным для отдыха государством является Индия.
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Гаджеты

Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE

Профиль вчера в 07:48
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Происшествия

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РИА Новости 04:58
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Экономика

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Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
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Биатлон

Михаил Прохоров может возобновить финансовую помощь СБР

Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров не исключил, что российский бизнесмен Михаил Прохоров вновь будет финансово помогать СБР.
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Происшествия

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Политика

Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии

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Больной Андрей Губин впервые спел на публике после 15-летнего перерыва

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Кино

Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провальный фильм

Российские кинопродюсеры братья Сарик и Гевонд Андреасян получили иск на 50 млн долларов за фильм «Кома», который не окупился в прокате.
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РСТЦ: четверть российских торговых центров могут закрыться к осени

Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ).
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Автоспорт

«Мерседес» в ближайшее время объявит о новом контракте с Боттасом

Команда Формулы-1 «Мерседес» в ближайшее время объявит о подписании нового контракта со своим пилотом Валттери Боттасом, утверждает итальянская версия Motorsport.
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