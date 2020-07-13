Скандальную "золотую судью" Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий судьи. Такое решение вынесла квалификационная коллегия судей России. Коллегия решила привлечь Хахалеву к дисциплинарной ответственности за проступок и лишить ее первого квалификационного класса.

с чего всё началось

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает РЕН ТВ.

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