Общество

ИзвестияИзвестияСудью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает РЕН ТВ.
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«Золотую судью» Хахалеву лишили полномочий судьи

Скандальную "золотую судью" Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий судьи. Такое решение вынесла квалификационная коллегия судей России. Коллегия решила привлечь Хахалеву к дисциплинарной ответственности за проступок и лишить ее первого квалификационного класса.
РЕН ТВ05:03

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Судью Хахалеву лишили статуса за прогулы

РБК07:31

Судья Хахалева обжалует решение ВККС о лишении ее статуса

Legal.Report07:28

Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов

ТАСС07:21

ВККС лишила судью Хахалеву мантии

Право.ру06:53

Сотни прогулов и не только: за что лишили полномочий судью Хахалеву

РБК Краснодар07:22

«Золотую» судью Елену Хахалеву лишили статуса и работы

КП - Кубань06:23

«Золотую судью» Хахалеву лишили полномочий судьи

РЕН ТВ05:03
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Общество

Миллионеры попросили повысить налоги

Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 09:56
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Кино

Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провалившийся фильм

В конце января состоялась премьера фантастического фильма «Кома», выпущенный кинокомпанией «Большое кино», принадлежащей братьям Гевонду и Сарику Андреасянам.
RuNews24.ru 10:33
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Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

Вести.Ru 06:03
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Шоу-бизнес

Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню

Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru 10:15
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Футбол

Карпин назвал чемпионат России ненормальным

Карпин утверждает, что об этом говорят во всем мире.
Общественная служба новостей вчера в 17:59
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
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Общество

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку своего бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене и шпионаже в пользу стран НАТО.
Взгляд.ру 06:35
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Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
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Общество

Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене

Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:56
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Происшествия

В Екатеринбурге автобус врезался в дерево

Автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево в центре Екатеринбурга, два пассажира получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.
РИА Новости 11:18
4
Общество

В Екатеринбурге из-за нарушений закрыли шесть летних веранд

В Екатеринбурге закрыли шесть летних веранд ресторанов из-за того, что сотрудники работали без масок.
Коммерсантъ Екатеринбург 11:46
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Политика

Лавров призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главами МИД Армении и Азербайджана призвал немедленно прекратить огонь на армяно-азербайджанской границе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
31
Происшествия

Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве

На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.
Известия 11 июля в 17:29
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
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Происшествия

Крупный пожар на складе с краской в Самаре локализовали

Пожарные локализовали возгорание на складе в Самаре, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 12:04
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Здоровье

Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу

Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток 05:41
100
Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за много лет спел на публике

Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11
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Армия и оружие

Индийская армия закупит тысячи американских штурмовых винтовок Sig 716

Вооруженные силы Индии собираются закупить в США 72 тысячи штурмовых винтовок Sig 716.
Военное обозрение 06:28
Общество

Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске

Третья несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, сообщает ТАСС 12 июля.
Известия вчера в 12:45
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Спорт

Президент ВФЛА Юрченко объявил о своей отставке

С большой долей вероятности теперь международная ассоциация начнет процедуру полного исключения ВФЛА, в связи с чем глава российской организации Евгений Юрченко объявил о своей отставке.
Газета.Ru 11:46
Общество

Посольство Венгрии объяснило правила въезда для россиян с 15 июля

Граница Венгрии будет открыта с 15 июля для россиян с действующей визой, но въезжающим предстоит либо предоставить два отрицательных теста на коронавирус, либо отправиться на двухнедельный карантин, сообщило посольство Венгрии в РФ.
РИА Новости 11:15
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Игры

Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября

Датой запуска игры назначено 29 октября.
Evo-rus.com 07:29
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
5,5K
Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
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Армия и оружие

ЕС пригрозил усилением санкций за поставки оружия в Ливию

Брюссель, 13 июля 2020, 18:37 — REGNUM Санкции Европейского союза за нарушающие эмбарго поставки оружия в Ливию будут усилены, сообщил 13 июля журналистам Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии.
REGNUM 11:37
Культура

Актер телесериала «Дикая Роза» умер от коронавируса

Мексиканский актер Раймундо Капетильо, снимавшийся в сериале "Дикая Роза", умер от связанных с коронавирусом осложнений.
Вести.Ru 10:38
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
238
Политика

Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
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Спорт

Yakuza Kiwami 2 доберётся до Xbox One в конце июля

На текущий момент Yakuza Kiwami 2 последний из заявленных для Xbox One портов.
Игромания.ру 11:34
Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49
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