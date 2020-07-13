Общество
ИзвестияСудью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает РЕН ТВ.
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с чего всё началось
Скандальную "золотую судью" Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий судьи. Такое решение вынесла квалификационная коллегия судей России. Коллегия решила привлечь Хахалеву к дисциплинарной ответственности за проступок и лишить ее первого квалификационного класса.РЕН ТВ05:03
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Общество
Миллионеры попросили повысить налоги
Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 09:56
Кино
Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провалившийся фильм
В конце января состоялась премьера фантастического фильма «Кома», выпущенный кинокомпанией «Большое кино», принадлежащей братьям Гевонду и Сарику Андреасянам.
RuNews24.ru 10:33
Шоу-бизнес
Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru 10:15
Футбол
Карпин назвал чемпионат России ненормальным
Карпин утверждает, что об этом говорят во всем мире.
Общественная служба новостей вчера в 17:59
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
Общество
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку своего бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене и шпионаже в пользу стран НАТО.
Взгляд.ру 06:35
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Общество
Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене
Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:56
Происшествия
В Екатеринбурге автобус врезался в дерево
Автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево в центре Екатеринбурга, два пассажира получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.
РИА Новости 11:18
Общество
В Екатеринбурге из-за нарушений закрыли шесть летних веранд
В Екатеринбурге закрыли шесть летних веранд ресторанов из-за того, что сотрудники работали без масок.
Коммерсантъ Екатеринбург 11:46
Политика
Лавров призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главами МИД Армении и Азербайджана призвал немедленно прекратить огонь на армяно-азербайджанской границе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Происшествия
Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве
На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.
Известия 11 июля в 17:29
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Происшествия
Крупный пожар на складе с краской в Самаре локализовали
Пожарные локализовали возгорание на складе в Самаре, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 12:04
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток 05:41
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за много лет спел на публике
Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11
Армия и оружие
Индийская армия закупит тысячи американских штурмовых винтовок Sig 716
Вооруженные силы Индии собираются закупить в США 72 тысячи штурмовых винтовок Sig 716.
Военное обозрение 06:28
Общество
Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске
Третья несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, сообщает ТАСС 12 июля.
Известия вчера в 12:45
Спорт
Президент ВФЛА Юрченко объявил о своей отставке
С большой долей вероятности теперь международная ассоциация начнет процедуру полного исключения ВФЛА, в связи с чем глава российской организации Евгений Юрченко объявил о своей отставке.
Газета.Ru 11:46
Общество
Посольство Венгрии объяснило правила въезда для россиян с 15 июля
Граница Венгрии будет открыта с 15 июля для россиян с действующей визой, но въезжающим предстоит либо предоставить два отрицательных теста на коронавирус, либо отправиться на двухнедельный карантин, сообщило посольство Венгрии в РФ.
РИА Новости 11:15
Игры
Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября
Датой запуска игры назначено 29 октября.
Evo-rus.com 07:29
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
Армия и оружие
ЕС пригрозил усилением санкций за поставки оружия в Ливию
Брюссель, 13 июля 2020, 18:37 — REGNUM Санкции Европейского союза за нарушающие эмбарго поставки оружия в Ливию будут усилены, сообщил 13 июля журналистам Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии.
REGNUM 11:37
Культура
Актер телесериала «Дикая Роза» умер от коронавируса
Мексиканский актер Раймундо Капетильо, снимавшийся в сериале "Дикая Роза", умер от связанных с коронавирусом осложнений.
Вести.Ru 10:38
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
Спорт
Yakuza Kiwami 2 доберётся до Xbox One в конце июля
На текущий момент Yakuza Kiwami 2 последний из заявленных для Xbox One портов.
Игромания.ру 11:34
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49