Происшествия

Lenta.ruLenta.ruSukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров

Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года. Его дальнейшая эксплуатация невозможна, сообщил авиаэксперт, бывший конструктор «Сухого» Вадим Лукашевич в своем Facebook.
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ГСС обратится в прокуратуру из-за публикации видео про выпуск трапов SSJ-100

ТАСС12:53

Авиаэксперт призвал отозвать сертификат у самолета Sukhoi Superjet

URA.Ru05:29

«ГСС» усилят контроль над испытаниями SSJ-100 после видео с нераскрывшимся аварийным трапом

Агентство Москва08:12

Эксперт рассказал о провальном тестировании аварийных трапов «Суперджета» «Аэрофлота»

Накануне.Ru07:48

Результаты теста системы эвакуации SSJ 100 скрыли из-за серьёзных проблем

News.ru07:37

Авиаинженер: Sukhoi Superjet провалил проверку на выпуск аварийных надувных трапов

Весьма07:18

Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров

Lenta.ru10:02
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Шоу-бизнес

Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Народные новости вчера в 22:16
Спорт

Большунов и Клебо схлестнутся в новом «Ски-туре» по Швеции и Норвегии

В Швеции завтра, 15 февраля, стартует новое соревнование — «Ски тур». В нем будет решено, кто выиграет Кубок мира в этом сезоне.
Брянская улица 12:05
Политика

Глава МИД Белоруссии встретился с помощником госсекретаря США

«На полях конференции Макей провел переговоры с помощником государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером, в ходе которых был обсуждён широкий спектр вопросов международной и региональной безопасности, а также развитие белорусско-американского диалога», — приводит ТАСС сообщение белорусского МИД.
RT на русском 14:43
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Газета.Ru 13:46
Культура

Билли Айлиш выпустила заглавную песню для «Бонда»

ИА InterMedia 02:07
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости 12:25
Общество

Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции

Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 13:02
Политика

Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях

Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
RT на русском 10:13
Происшествия

В Северной Осетии после конфликта со стрельбой погиб человек

Один человек погиб в результате конфликта со стрельбой в Северной Осетии, сообщает МВД по региону.
РИА Новости 14:23
Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
РИА Новости 15:09
Космос

Динозавры вымерли из-за смещения орбиты Земли

Цикличные изменения в форме орбиты Земли вокруг Солнца влияли на количество энергии, получаемой Землей от Солнца.
Машины и Механизмы 11 февраля в 15:33
Здоровье

Эти признаки помогают определить высокий уровень сахара в крови

Как сообщает ToDay News Ufa, эти пять основных признаков, говорят о высоком уровне сахара в крови организма человека.
ToDay News Ufa 12 февраля в 06:35
Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
РИА Новости 10:26
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь с 20-летием

Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь с 20-летием Кстати, 24 января семья Маликовых отпраздновала еще одно знаменательное событие: сыну Дмитрия и Елены Марку исполнилось два года.
Вокруг ТВ вчера в 03:34
Религия

Православные христиане отмечают Сретение Господне

МИГ-ТВ 06:39
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport вчера в 09:05
Политика

Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского

Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
Газета.Ru 13:20
Футбол

Роналду на последних минутах спас «Ювентус» в матче с «Миланом»

Матч шел к победе хозяев, но на 90-й минуте Роналду реализовал пенальти. 1:1 — «Милан» и «Ювентус» разошлись миром в матче Кубка Италии.
Красная весна вчера в 16:44
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в первый месяц весны на всей территории европейской России температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, пишет "Российская газета".
Инфорос вчера в 02:35
Космос

NASA опубликовало снимок Земли с расстояния 6 млрд километров

Сотрудники NASA отредактировали снимок Земли, сделанный зондом «Вояджер-1» ровно 30 лет назад, 14 февраля 1990 года, с рекордного расстояния – около 6 миллиардов километров.
МИР 24 вчера в 08:44
Происшествия

Проникшую в резиденцию Трампа китаянку наказали

Китаянку, которая проникла на территорию резиденции американского президента Дональда Трампа, приговорили к тюремному сроку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:32
Футбол

«Чайка» подписала нападающего сборной Латвии Камеша

«Чайка» объявила о переходе в клуб латышского нападающего Владимира Камеша.
Sport24.ru 15:09
Общество

В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С

Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Политика

Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи своей стране в сфере обороны, сообщил в пятницу на брифинге сенатор США Джон Баррас.
РИА Новости 09:44
Культура

Стартует седьмой сезон шоу «Голос. Дети»

Новый сезон стартует в 14 февраля в 21.30 на Первом канале.
Sibnet Новости вчера в 19:42
Политика

Лукашенко раскрыл детали встречи с Путиным в Сочи

Газета.Ru 05:45
Культура

Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Piter.tv 03:35
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Shraibikus News вчера в 08:31
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

РБК вчера в 05:29
Культура

Дирекция французской кинопремии «Сезар» ушла в отставку

Ревизор.ру вчера в 23:37
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