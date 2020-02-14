Происшествия

Lenta.ruLenta.ruSukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров

Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года. Его дальнейшая эксплуатация невозможна, сообщил авиаэксперт, бывший конструктор «Сухого» Вадим Лукашевич в своем Facebook.
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с чего всё началось
На видео, которое Лукашевич опубликовал на своей странице в Facebook
, видно, как на SSJ-100 неправильно выпускаются аварийные трапы при открытии двери самолета.
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