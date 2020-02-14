Происшествия
Lenta.ruSukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров
Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года. Его дальнейшая эксплуатация невозможна, сообщил авиаэксперт, бывший конструктор «Сухого» Вадим Лукашевич в своем Facebook.
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Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией
Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
Футбол
Дюков объявил о создании новых зон в ПФЛ
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал предстоящую реформу ПФЛ, сообщает Sport24.
Общество
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Здоровье
В Москве детей прививают новой вакциной от коклюша
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что новую вакцину используют для профилактики следующих заболеваний: коклюша, дифтерии и столбняка.
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Монпелье»
"Монако" объявил стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата Франции против "Монпелье".
Армия и оружие
Минобороны определилось с планами развития танковых войск
Происшествия
Голунов получил письмо с извинениями от прокуратуры
Журналист портала "Медуза" Иван Голунов в Telegram-канале рассказал о полученном от прокуратуры письме с извинениями.
Наука
Макияж во время беременности влияет на ожирение у ребенка
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло данные Турции о потерях в Идлибе
Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР опроверг информацию Турции о потерях сирийской армии в Идлибе.
Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Экономика
Рынок акций РФ в пятницу снизился в противовес выросшей нефти
Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за распродаж на фоне сохраняющихся опасений дальнейшего распространения коронавируса в Китае, при этом игроки перед выходными проигнорировали выросшую нефть в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи; индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 3100 пунктов, а РТС откатился к 1530 пунктам.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Политика
В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине
Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.
Музыка
Артур Пирожков выпустил новый клип «Летим со мной»
Космос
Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником
В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
Общество
В Воронежской области у замначальника ГИБДД нашли 22 квартиры
Прокуратура Воронежской области требует конфисковать 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей у замначальника управления ГИБДД региона, сообщается на сайте регионального ведомства.
Политика
Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну
«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.
Киберспорт
Half-Life: Alyx выйдет 23 марта
Хоккей
Буллит Панарина был засчитан правильно
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
Авто
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
Теннис
Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал соревнований в Роттердаме
Экономика
Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил украинцам обратить внимание на то, что сумма двух платежек за газ и его транспортировку все равно меньше на 30%, чем сумма одной платежки, которая была раньше.
Общество
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.