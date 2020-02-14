Происшествия

Lenta.ruLenta.ruSukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров

Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года. Его дальнейшая эксплуатация невозможна, сообщил авиаэксперт, бывший конструктор «Сухого» Вадим Лукашевич в своем Facebook.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось
На видео, которое Лукашевич опубликовал на своей странице в Facebook
, видно, как на SSJ-100 неправильно выпускаются аварийные трапы при открытии двери самолета.
ТАСС12:53

Подробнее о событии

«ГСС» усилят контроль над испытаниями SSJ-100 после видео с нераскрывшимся аварийным трапом

Агентство Москва08:12

Прокуратура проверит видео про негодные аварийные трапы самолётов SSJ 100

News.ru16:47

«Сухой» обратится в прокуратуру из-за видео с неисправным трапом SSJ100

РБК15:25

ГСС обратится в прокуратуру из-за публикации видео про выпуск трапов SSJ-100

ТАСС12:53

Производитель SSJ обратится в прокуратуру из-за видео с неисправным трапом самолета

Коммерсантъ16:53

Авиаинженер: Sukhoi Superjet провалил проверку на выпуск аварийных надувных трапов

Весьма07:18

Авиаэксперт призвал отозвать сертификат у самолета Sukhoi Superjet

URA.Ru05:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
РИА Новости 15:09
Армия и оружие

Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией

Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
Газета.Ru 17:42
Футбол

Дюков объявил о создании новых зон в ПФЛ

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал предстоящую реформу ПФЛ, сообщает Sport24.
ProstoProSport вчера в 07:45
Общество

В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
РИА Новости 15:25
Здоровье

В Москве детей прививают новой вакциной от коклюша

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что новую вакцину используют для профилактики следующих заболеваний: коклюша, дифтерии и столбняка.
Москва 24 01:25
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Монпелье»

"Монако" объявил стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата Франции против "Монпелье".
Газета.Ru 14:18
Армия и оружие

Минобороны определилось с планами развития танковых войск

Ведомости вчера в 15:58
Происшествия

Голунов получил письмо с извинениями от прокуратуры

Журналист портала "Медуза" Иван Голунов в Telegram-канале рассказал о полученном от прокуратуры письме с извинениями.
РИА Новости 08:09
Религия

Православные христиане отмечают Сретение Господне

МИГ-ТВ 06:39
Наука

Макияж во время беременности влияет на ожирение у ребенка

ToDay News Ufa вчера в 04:50
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло данные Турции о потерях в Идлибе

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР опроверг информацию Турции о потерях сирийской армии в Идлибе.
Политика Сегодня 08:57
Политика

В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Газета.Ru 17:58
Экономика

Рынок акций РФ в пятницу снизился в противовес выросшей нефти

Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за распродаж на фоне сохраняющихся опасений дальнейшего распространения коронавируса в Китае, при этом игроки перед выходными проигнорировали выросшую нефть в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи; индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 3100 пунктов, а РТС откатился к 1530 пунктам.
Интерфакс 11:27
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Sunmag.me 10:39
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru 09:05
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Газета.Ru 13:46
Политика

В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.
Lenta.ru 16:33
Музыка

Артур Пирожков выпустил новый клип «Летим со мной»

Культуромания 14:20
Политика

Зеленский пообещал построить для переселенцев из Крыма «город-сад»

Труд вчера в 13:25
Космос

Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником

В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
МИР 24 02:48
Общество

В Воронежской области у замначальника ГИБДД нашли 22 квартиры

Прокуратура Воронежской области требует конфисковать 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей у замначальника управления ГИБДД региона, сообщается на сайте регионального ведомства.
Общественное телевидение России 15:41
Политика

Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну

«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.
Московский Комсомолец 16:29
Киберспорт

Half-Life: Alyx выйдет 23 марта

Cyber.sports.ru вчера в 14:54
Хоккей

Буллит Панарина был засчитан правильно

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
Вести.Ru 02:12
Авто

В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW

110km.ru вчера в 08:49
Теннис

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал соревнований в Роттердаме

GoTennis.ru вчера в 08:43
Экономика

Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил украинцам обратить внимание на то, что сумма двух платежек за газ и его транспортировку все равно меньше на 30%, чем сумма одной платежки, которая была раньше.
Украина.ру 08:38
Общество

Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта

РИА Новости 09:27
Наука

Материаловеды увидели в микроскоп разрыв пленки сульфида молибдена

N+1 01:19
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное