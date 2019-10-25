Общество

РБКРБК«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

Зачем европейскому лоукостеру Superjet Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с "Гражданскими самолетами Сухого" (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту.
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с чего всё началось

«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту.
РБК02:03

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«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

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ТАСС03:56

РБК: Norwegian Air Shuttle договорился с ГСС о поставках 40 самолетов SSJ 100

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