Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту.

с чего всё началось

Зачем европейскому лоукостеру Superjet Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с "Гражданскими самолетами Сухого" (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту.

«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

Происшествия На рынке Киева взорвали гранату В ночь с 24 на 25 октября в Киеве неизвестный взорвал гранату, сообщает novorosinform.org.

Политика Аваков заступился за «Азов» после критики в США Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.

Экономика Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.

Происшествия В Саратове возле администрации ночью бегал кабан В Заводском районе Саратова между жилых домов бегал кабан.

Политика В реготделении «Единой России» сменился секретарь Как сообщили «Первоисточнику» в пресс-службе регионального отделения, на посту и.о.секретаря утвержден губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Шоу-бизнес Яна Рудковская вывезла сына в Париж на заработки Шестилетний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской по прозвищу Гном Гномыч уже не первый год трудится как взрослый мужчина.

Единоборства Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Общество Названы наиболее востребованные в будущем профессии Становятся все более востребованными новые профессии, появляющиеся в ходе технологического прогресса, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям.

Общество ФСБ сможет блокировать связь со странами из-за телефонного терроризма Совет безопасности РФ поручил проработать инициативу, по которой ФСБ сможет блокировать связь со странами, из которых поступают ложные сообщения о минировании.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору томатного сока Пока результаты еще не готовы, специлисты рассказали о пользе томатного сока и дали рекомендации по его выбору.

Здоровье Врач назвал первые признаки гипертонического криза У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.

Общество Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.

Армия и оружие В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с их помощью осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.

Происшествия Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Общество Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2» Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.

Армия и оружие США отправят 500 военных в Сирию Ранее сообщалось, что Белый дом хочет отправить на северо-восток Сирии до 30 танков Abrams.

Политика ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.

Шоу-бизнес Лолита Милявская назвала экс-супруга Дмитрия Иванова «кровососом» Лолита Милявская в беседе с фанатами в социальных сетях назвала экс-супруга "кровососом".

Авто Представлен УАЗ «Патриот» для ДПС Была представлена новая версия внедорожника УАЗ «Патриот», предназначенная для ДПС.

Происшествия Две сбитые на тротуаре женщины скончались от травм в Саратове В больнице Саратова скончались две женщины, которые получили травмы в ДТП 24 октября.