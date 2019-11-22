Армия и оружие
РИА НовостиСухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
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Общество
Принятие приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложено
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Происшествия
В Петербурге задержали тренера-насильника из теннисного клуба
В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера задержали тренера по теннису.
Общество
Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море
В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
Армия и оружие
Турецкие военные поймали в Сирии организатора теракта в России
В Сирии пойман боевик террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является организатором терактов в России и Германии.
Авто
Tesla выпустила свой первый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck.
Экономика
В России могут создать новый орган управления структурными реформами
Минэкономразвития России предложило создать в правительстве новый орган управления структурными реформами.
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Общество
Семьи жертв домашнего насилия попросили проверить на профпригодность замглавы Минюста. Он называл проблему преувеличенной
Родственники четырех женщин из России, погибших от домашнего насилия, направили письмо министру юстиции России Александру Коновалову, в котором попросили провести служебную проверку в отношении его заместителя Максима Гальперина.
Происшествия
В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков
На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Космос
Пригодные для жизни планеты могут вращаться вокруг двойных звезд
Происшествия
В Дагестане задержали банду торговцев золотом и серебром
Следствие полагает, что банда сотрудничала с предпринимателями, которые продавали драгоценные металлы, и за период с 2015 по 2019 год приобрела более 1 т золота и 15 т серебра.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Кино
В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете
В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
Культура
Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта
Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Хоккей
Малкин вышел на 84-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
83-ю строчку в списке бомбардиров занимает Дэйл Хантер (1020). Лучшим является Уэйн Гретцки (2857).
Экономика
Стала известна стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»
Уточняется, что количество поступивших заявок составляет 479 штук.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
Общество
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
ФСБ пресекла деятельность девяти сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, готовивших почву для свержения власти и создания так называемого "всемирного халифата", сообщает ЦОС ФСБ.
Общество
Госдума приняла закон об обязательной предустановке российского ПО
Госдума приняла закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга грабители отобрали у курьера 30 млн руб
Вечером 21 ноября в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово произошло вооруженное нападение на мужчину, у которого злоумышленники отняли 30 млн руб. Об этом сообщает Ura.ru.
Экономика
Четверть «Детского мира» продали
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали неназванным инвесторам 23,7 процента акций «Детского мира».
Общество
Толпа екатеринбуржцев штурмом взяла магазин, где начали продавать коллекцию дизайнера Louis Vuitton
Читательница E1.RU Ирина прислала видео, на котором толпа екатеринбуржцев буквально врывается в магазин, чтобы купить коллекцию (в нее входят мебель и предметы декора).
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изгоями в королевской семье
Онлайн-издание People сообщает, что Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изолированными от остальных членов королевской семьи.