Армия и оружие
РИА НовостиСухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
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Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Финансы
Спрос российских банков на евро достиг годового максимума
В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Коммерсантъ вчера в 02:29
Культура
Видео дня: Райан Рейнольдс в рекламе внутри рекламы внутри рекламы
В видео актер продвигает новые телевизоры Samsung с помощью своего нового фильма — боевика «Шестеро вне закона».
КиноПоиск вчера в 09:06
Происшествия
Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга
Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM вчера в 10:58
Теннис
Российские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Стал известен соперник сборной России по теннису в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
Pravda.Ru вчера в 09:36
Общество
Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Отмечается, что решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей было принято главой минздрава «в связи с обеспокоенностью граждан».
БИЗНЕС Online вчера в 23:21
Происшествия
В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
Футбол
Дриусси назвал Кокорина великолепным футболистом
Gazeta.SPb вчера в 15:39
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Российская газета вчера в 17:28
Общество
Минфин РФ вступился за право покупать алкоголь с 18 лет
В Министерстве финансов РФ выступают против повышения возраста продажи алкоголя до 21 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
REGNUM вчера в 19:27
Политика
Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400
РБК вчера в 15:03
Политика
ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей
Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Коммерсантъ вчера в 04:21
Общество
Мощный «подводный взрыв» зафиксирован в Южно-Китайском море
Пятый канал вчера в 19:30
Политика
CNN узнал о подделке сотрудником ФБР документа из «российского дела»
Возможный подлог в документах по расследованию предполагаемых связей команды Трампа с Россией лишь подпитывает обвинения президента США и его союзников в том, что ФБР допустило правонарушения при расследовании «российского дела», замечает телеканал.
РБК вчера в 22:47
Армия и оружие
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что гиперзвуковое оружие будет в начальной боевой готовности в 2022 году.
Газета.Ru вчера в 19:37
Авто
Компания Tesla представила пикап Cybertruck
Американская компания Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, презентовала новый пикап Cybertruck.
Политика Сегодня 00:40
Транспорт
Водители начнут нарушать правила движения назло ГИБДД
Еже 24 процента водителей уверены, что люди начнут нарушать ПДД назло инспекторам ГИБДД, что повлечет наложения еще большего количества штрафов.
Deita.ru вчера в 21:48
Политика
Горбачев прокомментировал заявление Путина о причинах распада СССР
По информации РИА Новости, ранее Владимир Путин отметил, что СССР распался из-за "неэффективной экономической политики" По мнению Горбачева, в то время им нужно было модернизировать отношения между республиками.
Радио Комсомольская правда 20 ноября в 15:46
Экономика
Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»
Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Коммерсантъ вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru 20 ноября в 14:49
Политика
Южная Корея отменила совместные с Японией учения
Южная Корея отменила совместные с Японией учения береговой охраны, которые должны были состояться 27 ноября, сообщает ТАСС.
RT на русском вчера в 23:35
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online вчера в 08:17
Единоборства
Флойд Мэйуэзер-младший рассказал, когда возобновит карьеру
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что возобновит карьеру в 2020 году.
РИА Новости 00:46
ЖКХ
Авария оставила без отопления 16 тысяч жителей Курска
В результате аварии на теплосетях в Курске без отопления и горячей воды остались около 16 тысяч жителей города, а также учебные заведения, детсады и поликлиника, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 00:06
Авто
Появилась фотография салона обновленной Lada 4x4
"Вживую" салон серийного автомобиля сфотографировал один из пользователей группы "RCI News" в социальной сети "ВКонтакте".
Автоновости дня вчера в 01:40
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru вчера в 22:29
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Газета.Ru вчера в 10:59
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Народные новости вчера в 21:23
Наука
Раковые ДНК позволяют опухолям эволюционировать быстро
MedikForum.ru вчера в 04:20