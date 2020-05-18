Россия может пройти экономический кризис без изменения бюджетного правила при цене на нефть $40 за баррель, считает бывший заместитель председателя Центробанка, генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. Своей оценкой он поделился в интервью РБК.

Сухов: Россия может пройти кризис без изменения бюджетного правила

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