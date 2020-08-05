Экономика

RT на русскомRT на русскомСемья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
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с чего всё началось

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд. Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине. Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».
Forbes07:23

Подробнее о событии

Семья Керимовых заняла первое место среди богатейших людей России

Известия08:41

Список богатейших россиян впервые возглавила семья Керимова

Коммерсантъ08:41

Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

RT на русском08:12

В списке богатейших бизнесменов России сменился лидер. Он поднялся на золоте

Фонтанка.Ру08:15

Назван новый богатейший россиянин

Lenta.ru08:15

Семья Керимова возглавила рейтинг богатейших людей России по версии Forbes

ТАСС07:56

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Forbes07:23
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Происшествия

В машине Ефремова после ДТП были найдены гашиш и гашишное масло

ТАСС 08:35
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Здоровье

В Саратовской области скончалось 518 носителей коронавирусной инфекции

В Саратовской области от иных патологий скончалось 518 носителей коронавирусной инфекции.
Общественное мнение 05:50
Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
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Общество

В Петербурге требуют надеть маски на входе в метро

Санкт-Петербург, 5 августа 2020, 11:49 — REGNUM От петербуржцев стали требовать надевать маски при входе в метро.
REGNUM 04:49
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Политика

Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками

Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru вчера в 07:44
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Происшествия

В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова

Российская газета 07:53
Происшествия

Взорвавшуюся в Бейруте селитру конфисковали с молдавского судна

В Бейруте с молдавского судна RHOSUS конфисковали взорвавшуюся аммиачную селитру, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:43
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Происшествия

Защита обвиняемой в убийстве Энди Картрайта обжаловала её арест

Адвокат Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта), обжаловал её арест.
RT на русском 08:49
Политика

Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Замана вчера в 09:42
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Общество

В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека

Ранее тропический шторм «Синлаку» разрушил более тысячи домов в Таиланде.
RuNews24.ru 01:57
Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
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Футбол

«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым

РИА Новости 06:18
Общество

Глава Калмыкии заразился коронавирусом

Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился COVID-19. Об этом он сообщил из больничной палаты в своем аккаунте в Instagram.
BFM.ru 08:09
Происшествия

Отец пропавшего мальчика с аутизмом умер, узнав о смерти сына

Отец мальчика с аутизмом, который пропал два дня назад в селе Осташево в Подмосковье, скончался, узнав о гибели сына.
Газета.Ru 06:34
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Армия и оружие

Началось серийное производство нового российского пистолета «Удав»

В серийное производство запущен новейший российский пистолет "Удав".
Российская газета 05:57
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Гаджеты

Asus снова первая. Компания представила первый геймерский монитор 4K с поддержкой кадровой частоты 120 Гц и сертификацией HDMI 2.1

Компания Asus формально представила первый в мире геймерский монитор 4K с поддержкой кадровой частоты 120 Гц и сертификацией HDMI 2.1.
iXBT.com 06:56
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
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Футбол

«Динамо» готово заплатить €10 млн за хорватского полузащитника

По информации издания, сумма трансфера составит €10 млн. Отмечается, что сам игрок согласен продолжить карьеру в России.
Газета.Ru 06:52
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Пол Маккартни назвал причиной распада The Beatles «семейную ссору»

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Происшествия

В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

ТАСС 03:15
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Шоу-бизнес

Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини

На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
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Кино

Райан Рейнольдс претендует на роль Человека-ястреба в DC

Киноафиша России вчера в 02:48
Экономика

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета 07:45
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Шоу-бизнес

Комик Алексей Щербаков высказался о неразумных тратах жены

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Происшествия

Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
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Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости вчера в 09:58
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Политика

Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Шоу-бизнес

Знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении состояния актрисы

РИА Новости 06:17
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Технологии

В Новой Зеландии испытают систему беспроводной передачи электричества

Отмечается, что первый прототип будет передавать 1 Квт на км, а в перспективе системе удастся передавать электроэнергию между 2-мя вышками в десятки километров, если будет отмечаться прямая видимость.
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Армия и оружие

WSJ: КНР помогает Эр-Рияду наладить производство уранового концентрата

Предприятие по производству концентрата, получаемого в процессе обработки урановой руды, строит Саудовская Аравия с участием двух китайских компаний, 4 августа пишет газета The Wall Street Journal.
ИА Красная Весна вчера в 22:29
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Сулейман Абусаидович Керимов
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Российский предприниматель и политик, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Республики Дагестан. Контролирует финансово-промышленную группу «Нафта Москва». Депутат Госдумы РФ в 1999-2007 годах.
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