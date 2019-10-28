Лига чемпионов
Sport24.ruСулейманов — о контракте с «Краснодаром»: «Были моменты, которые мне не понравились»
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии» и рассказал о проблемах с продлением контракта.
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Сафонов мог уйти из «Краснодара» в «Фиорентину»
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Один из депутатов заявил, что на встрече, на которой присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, парламентарии «частично обсуждали» скандал вокруг появления Шевченко на российском ТВ.
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Черным кредиторам готовят уголовную ответственность
Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
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Глава Минздрава: Россия перейдёт на систему лекарственного страхования
«Надеемся, что в течение двух-трёх лет мы на эту систему перейдём», — уточнила Скворцова.
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Макрон осудил нападение на мечеть на юге Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на мечеть в городе Байонна на юге страны и пообещал приложить все усилия для обеспечения безопасности мусульман.
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Зеленский прокомментировал перепалку с националистами в Донбассе
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Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
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Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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По итогам 12 месяцев 2018 года, в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек.
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«Яндекс» устранил сбой в работе голосового помощника «Алиса»
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Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
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Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с РФ
Украина на заседании Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве согласилась выполнить решение по тяжбе о пошлинах на нитрат аммония, проигранной России.
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