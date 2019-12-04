РПЛ

ProstoProSportProstoProSportСулейманов и Сафонов разделили приз лучшему молодому игроку года в РПЛ

Краснодар — ЦСКА
7 декабря
в 08:30
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и хавбек Магомед-Шапи Сулейманов стали победителями премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему футболисту России не старше 21 года и сыгравшему не менее 50 процентов игр своей команды в РПЛ.
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