Футбол
Bookmaker-ratings.ruСулейманов оценил свою игру против Сербии
Напомним, что Сулейманов в матче против Сербии отдал голевую передачу на Федора Чалова и забил гол сам.
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Политика
Путин: освоение бюджета идет лучше, чем средств на нацпроекты
Исполнение бюджета в России идет лучше, чем освоение выделяемых на нацпроекты средств.
Политика
Медведев рассказал о разногласиях с Белоруссией по союзу
19 ноября в Москве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с премьером Белоруссии Сергеем Румасом.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую
Россия предлагала Украине закупать у нее напрямую 15 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
Хоккей
Сибирь — Ак Барс 0:1 (1-й период)
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Культура
Сергей Полунин отмечает 30-летие
20 ноября исполняется 30 лет артисту балета Сергею Полунину.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
Медведев анонсировал создание правозащитного центра в «Единой России»
Лидер «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал создание правозащитного центра в партии власти.
Политика
Сенаторы ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории.
Общество
Правила строительства в России решили кардинально изменить
С 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила строительства жилья.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Армия и оружие
Офицер спецназа впервые рассказал о боевой работе в Сирии
С Александром (имя изменено) я встретился в Сирии случайно. Даже по меркам зоны боевых действий такие люди, как он, редкость.
Общество
Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей
Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
Здоровье
Частные клиники в Самарской области могут отказаться от абортов
Михаил Ратманов подчеркнул, что министерство рассчитывает на отказ от абортов в частных поликлиниках уже в следующем году.
Происшествия
После свадьбы с забиванием барана в Шушарах возбудили уголовное дело
Авто
Aston Martin представил свой первый кроссовер Aston Martin DBX
В Лос-Анджелесе был представлен серийный кроссовер Aston Martin DBX, продажи которого запланированы на следующий год, но заказы принимают уже сейчас.
Политика
Пушков оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что транзит газа из России через Украину «и в будущем будет очень важной темой» для Берлина.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Футбол
Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино
К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Политика
В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Космос
«Космические павлины» обнаружены учеными в Большом Магеллановом Облаке
Спорт
В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку и играет с годовалой дочерью
Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.
Здоровье
С 22 ноября 2019 года получить медсправку для водителей станет сложнее
Согласно изменениям, которые вступают в силу с 22 ноября 2019 года, водителей будут направлять на дополнительное медицинское обследование, которое включает в себя, помимо обследования психиатром-наркологом, обязательное инструментальные лабораторные исследования для диагностики употребления психоактивных веществ и заболеваний (состояний), препятствующих управлению транспортными средствами.