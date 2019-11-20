Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruСулейманов оценил свою игру против Сербии

Напомним, что Сулейманов в матче против Сербии отдал голевую передачу на Федора Чалова и забил гол сам.
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Сулейманов: «Я редко бываю доволен своей игрой. Всегда ищу свои ошибки»

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Сулейманов оценил свою игру за молодежную сборную России и итоги осеннего цикла отбора на Евро-2021

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Молодежка обыграла сербов в гостях, у Чалова и Шапи по голу. Видео

Матч ТВвчера в 12:50

Российская молодежка обыграла Сербию в отборе на ЧЕ-2021

Нева Спортвчера в 15:57

Шапи прервал серию из 8 матчей без голов, забив за молодежную сборную России

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«Тоттенхэм» уволил главного тренера Маурисио Почеттино

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Россия - Сербия - 2:0: все голы матча отбора на молодёжный Евро-2021. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 15:00
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Политика

Путин: освоение бюджета идет лучше, чем средств на нацпроекты

Исполнение бюджета в России идет лучше, чем освоение выделяемых на нацпроекты средств.
Вести.Ru 06:29
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Медведев рассказал о разногласиях с Белоруссией по союзу

19 ноября в Москве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с премьером Белоруссии Сергеем Румасом.
Газета.Ru вчера в 15:12
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Политика

Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую

Россия предлагала Украине закупать у нее напрямую 15 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
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Хоккей

Сибирь — Ак Барс 0:1 (1-й период)

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Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

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Сергей Полунин отмечает 30-летие

20 ноября исполняется 30 лет артисту балета Сергею Полунину.
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Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика

Медведев анонсировал создание правозащитного центра в «Единой России»

Лидер «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал создание правозащитного центра в партии власти.
Ридус 06:52
Политика

Сенаторы ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории.
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Происшествия

Рэперша Hofmannita напала на полицейского в аэропорту Петербурга

Lenta.ru 06:58
Общество

Правила строительства в России решили кардинально изменить

С 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила строительства жилья.
Lenta.ru 07:27
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Российская газета 06:00
Армия и оружие

Офицер спецназа впервые рассказал о боевой работе в Сирии

С Александром (имя изменено) я встретился в Сирии случайно. Даже по меркам зоны боевых действий такие люди, как он, редкость.
Московский Комсомолец вчера в 11:01
Армия и оружие

СК возбудил три уголовных дела по фактам обстрелов ВСУ Донбасса

Известия 03:57
Общество

Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей

Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
Lenta.ru 06:06
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В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
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Частные клиники в Самарской области могут отказаться от абортов

Михаил Ратманов подчеркнул, что министерство рассчитывает на отказ от абортов в частных поликлиниках уже в следующем году.
ТРК Губерния вчера в 04:01
Происшествия

После свадьбы с забиванием барана в Шушарах возбудили уголовное дело

Питерские заметки вчера в 07:13
Авто

Aston Martin представил свой первый кроссовер Aston Martin DBX

В Лос-Анджелесе был представлен серийный кроссовер Aston Martin DBX, продажи которого запланированы на следующий год, но заказы принимают уже сейчас.
Tvoe-avto.com 04:41
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Пушков оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что транзит газа из России через Украину «и в будущем будет очень важной темой» для Берлина.
Взгляд.ру вчера в 19:06
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Футбол

Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино

К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Газета.Ru 07:03
Космос

Пригодные для жизни планеты могут вращаться вокруг двойных звезд

Pravda.Ru 07:05
Политика

В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 05:41
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«Космические павлины» обнаружены учеными в Большом Магеллановом Облаке

OAnews 16 ноября в 17:00
Спорт

В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
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Анастасия Заворотнюк идет на поправку и играет с годовалой дочерью

Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.
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С 22 ноября 2019 года получить медсправку для водителей станет сложнее

Согласно изменениям, которые вступают в силу с 22 ноября 2019 года, водителей будут направлять на дополнительное медицинское обследование, которое включает в себя, помимо обследования психиатром-наркологом, обязательное инструментальные лабораторные исследования для диагностики употребления психоактивных веществ и заболеваний (состояний), препятствующих управлению транспортными средствами.
Новая жизнь (Яна тормыш) 17 ноября в 10:20
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Нева Спорт 06:37
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