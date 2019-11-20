Напомним, что Сулейманов в матче против Сербии отдал голевую передачу на Федора Чалова и забил гол сам.

Сулейманов оценил свою игру против Сербии

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