Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов дал интервью экс-футболисту Евгению Савину для ютуб-канала «КраСава» и рассказал о своем автомобиле. Он также признался, что первое время в профессиональном футболе общался с Маурисио Перейрой.

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