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Sport24.ruСулейманов показал свою машину за 4 млн и мощностью 750 лошадиных сил
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов дал интервью экс-футболисту Евгению Савину для ютуб-канала «КраСава» и рассказал о своем автомобиле. Он также признался, что первое время в профессиональном футболе общался с Маурисио Перейрой.
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Замминистра подчеркнул, что соответствующий законопроект поможет продлить жизнь россиян и сократить потребление алкоголя в возрастной группе от 18 до 21 года.
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Были проанализированы митохондриальные геномы жителей нескольких стран Южной Африки.
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Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах
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Глава Минздрава: Россия перейдёт на систему лекарственного страхования
«Надеемся, что в течение двух-трёх лет мы на эту систему перейдём», — уточнила Скворцова.
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Расквартированные в Польше войска США при поддержке союзных войск НАТО "отберут" с боями у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии - об этом говорится в докладе американской организации The Jamestown Foundation.
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Общество
В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч человек из-за пожаров
Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за лесных пожаров. Об этом сообщил офис шерифа в округе Сонома.
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В России назвали цены на кроссовер Lifan X70 китайской сборки
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ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о зоне свободной торговли
Руководство ЕАЭС и власти Сербии подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.
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ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
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В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Ранее в мае 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела по статье "Насильственные действия сексуального характера" и задержании 60-летнего учителя физкультуры одной из школ Красносельского района по подозрению в сексуальном насилии над второклассницей в школьном кабинете.
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Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
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Средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года
Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
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Белоруссия усилит охрану границы с Литвой
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Индекс S&P 500 обновил исторический максимум
Индекс S&P 500 в понедельник, 28 октября, обновил исторический максимум и достиг отметки 3 041,81 пункта.
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Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.