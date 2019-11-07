Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов после победы над «Трабзонспором» (3:1) в матче 4 тура группового турнира Лиги Европы заявил, что домашняя игра с турками была сложнее выездной, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

Сулейманов пригласил Нурмагомедова на матч «Краснодара» с «Базелем»

Технологии Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер Сбербанк совместно с SberCloud представили самый мощный в России компьютер, получивший название Christofari, передаёт корреспондент "Газеты.Ru" с конференции AI Journey.

Гаджеты Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов Как сообщало ИА REGNUM, прошлый рейтинг смартфонов Роскачество опубликовало в середине сентября 2019 года.

Общество Умер друг тигра Амура козел Тимур Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.

Общество Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2» В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.

Политика Песков объяснил слова Путина о «Википедии» Песков отметил, сообщает РИА «Новости», что «Википедия» — уважаемый и популярный ресурс, но, «при всем уважении» достоверность информации в «Википедии» «никем не гарантируется».

Кино Стивен Кинг оценил фильм «Доктор Сон», снятый по его книге Американский писатель Стивен Кинг рассказал о своих впечатлениях о фильме «Доктор Сон», снятом по его книге.

Общество Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел на свободу из колонии Александр Протасовицкий, друг форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, вместе с игроками проходивший по громкому делу о потасовках с чиновниками и водителем ведущей Первого канала в Москве, вышел из колонии на свободу.

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Общество В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей В детском лагере "Лесная жемчужина" под Екатеринбургом отравились 19 детей, у них обнаружены симптомы ротавирусной инфекции.

Общество Найдены предки первых жителей Древнего Рима В рамках научной работы ученые выделили 127 образцов ДНК человека из 29 объектов в Риме и вокруг него.

Авто Haval назвал цены на купе-кроссовер Haval F7x в России Новый китайский купе-кроссовер Haval F7x, чье производство на заводе Haval под Тулой началось в середине октября, будет стоить в России минимум 1 549 000 рублей.

Кино Егор Крид показал трейлер «НЕидеального мужчины» Певец Егор Крид опубликовал на своем канале в YouTube трейлер комедии «(НЕ)идеальный мужчина».

Политика Кремль ответил «мы не патологоанатомы» на слова о смерти мозга НАТО Комментируя слова президента Франции о смерти мозга НАТО, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их правдивыми и отражающими суть.

Музыка Названы главные музыкальные клипы десятилетия Портал BuzFeed опубликовал рейтинг 50 лучших музыкальных клипов последнего десятилетия. Каждый ролик сопровождался статистикой просмотров.

Экономика Мировой долг достиг рекордных $188 трлн Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Политика Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.

Армия и оружие Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.

Энергетика Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).

Армия и оружие Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле во время своей рабочей поездки в войска Центрального военного округа.

Происшествия Нижегородский таксист избил пассажира до смерти Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.

Политика В Кремле оценили возможность штрафа для президента России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность назначения штрафа российскому лидеру по аналогии с тем, как это произошло в США с Дональдом Трампом.