Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСулейманов пригласил Нурмагомедова на матч «Краснодара» с «Базелем»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов после победы над «Трабзонспором» (3:1) в матче 4 тура группового турнира Лиги Европы заявил, что домашняя игра с турками была сложнее выездной, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.
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Магомед-Шапи Сулейманов: «Краснодар» играл с «Трабзонспором» в «бей-беги»

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Форвард «Краснодара» Сулейманов пригласил Хабиба на матч с «Базелем»

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Магомед-Шапи Сулейманов: «Краснодар» играл с «Трабзонспором» в «бей-беги»

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Форвард «Краснодара» рассказал о готовности совершить камбэк в Лиге Европы

Газета.Ru01:46
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У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
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В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались вооруженные люди в масках и якобы ранили ведущего.
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Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска

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РБК 20:18
Происшествия

В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе

На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
РБК 02:22
Футбол

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия по итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
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Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
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В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.
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Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru вчера в 04:16
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Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
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Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи

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Названы способы определить реальный пробег автомобиля

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Происшествия

Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии

Летом прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его супруге.
Российская газета 10:31
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Вышел трейлер «НЕидеального мужчины» с Егором Кридом

В сети появился трейлер романтической комедии «НЕидеальный мужчина» с рэпером Егором Кридом (Булаткиным) и Юлией Александровой в главных ролях.
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Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

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Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России

Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».
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Xiaomi наконец начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 11 для смартфонов Redmi Note 8 Pro, первыми традиционно ее начали получать жители и гости Китая.
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Администрация новосибирской школы № 183 запретила проводить чаепития после резонансного инцидента с восьмилетней девочкой.
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Кипр планирует лишить девятерых россиян «золотых паспортов»

Кипр планирует лишить гражданства 26 человек, которые получили «золотые паспорта» за инвестирование в экономику государства.
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Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

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В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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Все идет по плану

Станислав Струмилин, советский экономист, 1930-е годы 1 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял новую программу партии — так называемую "Программу построения коммунизма".
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Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым

Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.
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