Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСулейманов пригласил Нурмагомедова на матч «Краснодара» с «Базелем»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов после победы над «Трабзонспором» (3:1) в матче 4 тура группового турнира Лиги Европы заявил, что домашняя игра с турками была сложнее выездной, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.
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