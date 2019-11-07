Футбол
Спорт-ЭкспрессСулейманов пригласил Нурмагомедова на матч «Краснодара» с «Базелем»
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов после победы над «Трабзонспором» (3:1) в матче 4 тура группового турнира Лиги Европы заявил, что домашняя игра с турками была сложнее выездной, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:48, Ашберн
Политика
В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ
Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по проблемам разоружения проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы российских дипломатов не будут урегулированы.
Известия 16:27
Космос
Ученые предположили, что Вселенная может иметь форму планеты
Ученые предположили, что наша Вселенная вполне может иметь не плоскую растягивающуюся в разные стороны форму, а форму шара, как, например, наша Земля.
Ferra 05 ноября в 09:56
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ
Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.
OAnews 13:11
Общество
Китай назвал условие для достижения первой части торговой сделки с США
Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал важное условие достижения первой части торговой сделки Китая и США.
Газета.Ru 08:29
Общество
Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия 17:47
Кино
Постер «Полицейского с Рублевки» задал новогоднее настроение
Sibnet Новости 00:54
Общество
Половина россиян хотят вернуть смертную казнь
Около половины россиян считает, что в стране нужно вернуть смертную казнь. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:00
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова могла сделать ЭКО, чтобы родить мальчика
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова прибегла к процедуре ЭКО, чтобы родить мальчика.
Актуальные Новости вчера в 10:08
Единоборства
Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии
Японец Наоя Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе (до 53,5 кг). Турнир проходил в японской Сайтаме.
Матч ТВ 08:33
Здоровье
Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК 16:00
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Авто
Назвали цены на купе-кроссовер Haval F7x
Автоновости дня 13:23
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru 07:11
Футбол
«Манчестер Сити» переквалифицировал Уокера в вратаря
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити» (1:1) у англичан случилась проблема с вратарями.
Metaratings 02:10
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США
По словам советника бывшего мэра Ховарда Вольфсона, Блумберг может баллотироваться на президентский пост из-за угрозы переизбрания нынешнего президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:37
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили падение
В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Автоновости дня 05:50
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла 2019 года.
Чемпионат 13:59
Общество
На складе в Подмосковье нашли арестованные картины Ананьевых
"В рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению ПСБ, в ходе проведения оперативных мероприятий на территории складского помещения в городском округе Домодедово были обнаружены более 200 картин, финансовые и иные документы, связанные с деятельностью компаний Ананьевых", — говорится в пресс-релизе Промсвязьбанка.
РИА Новости 12:51
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Политика
Президенту Казахстана понравился Омск
Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
REGNUM 10:26
Наука
Найдены останки предка человека, которому 11 млн лет: он только учился прямо ходить
Далекий предок имеет костную структуру, свидетельствующую о том, что он только начинал ходить прямо.
Экология Регионов 05:15
Футбол
«Александрия» вырвала ничью в матче Лиги Европы с «Сент-Этьеном»
Футболисты украинской "Александрии" дома сыграли вничью с французским "Сент-Этьеном" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 17:21
Футбол
Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас»
Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.
Спорт-Экспресс 16:30